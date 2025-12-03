特朗普簽署法案深化美台關係 國台辦：強烈反對「粗暴干涉內政」

白宮周二（2日）宣布，美國總統特朗普（Donald Trump）已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。國台辦發言人對此表示，強烈反對美國「粗暴干涉內政」。

針對特朗普簽署「台灣保證實施法案」，國台辦發言人張晗3日表示， 美方有關所謂《法案》粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。大陸表示強烈不滿和堅決反對。

彭博社報道，「台灣保證實施法案」今年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後送交特朗普簽署生效。這項法律要求美國國務院定期審查相關指引，以說明這些指引如何深化美台關係。相關評估至少每5年進行一次，並須識別和詳細闡述解除美台自我設限交往限制的潛在機會。

白宮周二（12月2日）宣布，美國總統特朗普已正式簽署「台灣保證實施法案」。 美聯社

提出法案的密蘇里州共和黨眾議員瓦格納（Ann Wagner）說，法案「傳遞的信息是，我們堅定抵制中國共產黨企圖主導區域的危險行動」。

對此，台灣的外交部長林佳龍今（3日）表示，「台美關係正常化進一步發展，我們表示肯定與感謝」。

此前，國家主席習近平上周一（11月24日）晚與特朗普通電話時強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。新華社引述特朗普表示，美國理解台灣問題對於中國的重要性。

美國領導人在對台問題上歷來奉行戰略模糊政策。按照這一政策，美國保留動用武力的權利，但不會明確表示在中國大陸對台灣發動攻擊時是否會出手干預。