不同種姓棒打鴛鴦 男拒分手遭榮譽處決 女友與遺體「完婚」感動全國

印度馬哈拉施特拉邦南德德地區發生一宗震驚全國的「榮譽殺人」案：一名20歲達利特（Dalit，賤民階層）青年，疑因跨種姓戀情遭女方家屬殺害。更令人鼻酸的是，死者女友翌日在喪禮上，身穿傳統服飾，向愛人的遺體行婚禮儀式，畫面在社交平台瘋傳，引爆印度社會強烈反響。

三年戀情遭強烈反對 兄弟伏擊槍擊後再以磁磚重擊致命

據《NDTV》及《Times of India》報道，死者薩克尚．泰特（Saksham Tate），與21歲的安恰爾．馬米德瓦（Aanchal Mamidwar）交往三年，原本已計劃結婚。但因雙方種姓差異明顯——泰特屬達利特，而女方則為「特殊落後階層」（Special Backward Class）——遭家族堅決反對，最終釀成悲劇。

案發於11月28日晚，泰特與女方兄長發生衝突後，竟遭年僅17歲的弟弟開槍擊中胸口，繼以磁磚重擊頭部，當場倒地身亡。

警方形容案件具明顯「榮譽殺人」動機，已拘捕包括父母與兩名兄弟在內共六名涉案人士，其中母親已被收押，其餘家人則被羈押調查。

女友翌日痛心「與遺體完婚」 喪禮畫面惹全國哀痛

案發翌日，安恰爾在喪禮上淚崩，身穿傳統婚服，向戀人遺體戴花環、繞行遺體，象徵完成婚禮。

影片在網絡大量轉載，不少網民留言：「愛情何罪之有？」「種姓制度又奪走一條人命。」

安恰爾受訪時痛指：「我們相愛三年，哥哥曾承諾為我們辦婚禮，最後竟背叛我。」

她更爆料，家中兩名警員朋友涉嫌教唆犯案，甚至逼她到警局誣指男友性騷擾，未果才轉而動手，涉事警員疑曾對其弟說：「你不是一直想殺人？那就去殺你妹妹的男友吧。」

警方現正調查是否有執法部門人士涉案。

種姓歧視根深蒂固 跨種姓婚姻長年引爆「榮譽殺人」

儘管印度憲法於1950年已明令禁止種姓歧視，但不少農村及保守地區仍根深蒂固地維護傳統階級，跨種姓戀情常被視作「家族恥辱」。

印度國家犯罪紀錄局（NCRB）資料顯示，每年仍有數百宗「榮譽殺人」，多與跨種姓或跨宗教婚姻相關。

本案中，泰特身為達利特，是印度社會中長期遭排拒與歧視的最底階層；而女方來自SBC群體，雖非高種姓，但仍存在顯著階級差距。兩人戀情因此遭家族視為「不可接受」。

女方控訴：制度與偏見奪走一條命

安恰爾悲慟表示，泰特生前曾盡力向她家人證明決心，卻仍敗給制度性歧視。「他什麼錯也沒有，只因為出生，就被判了死刑。」

她透露，兩家兄弟本是好友，但最終因種姓壓力反目成仇。

事件掀起全國大討論，有社會學者指：「只要種姓制度的影響力未根除，印度每年仍會持續有人因『愛』付出生命。」

印度政府近年雖推動平權政策，但法律與傳統價值衝突，使改革成效有限。本案再度凸顯印度在婚姻自主、階級偏見與個人安全之間的深層矛盾。