英司法改革 一半案件取消陪審團

英國周二宣布陪審團制度改革，在英格蘭及威爾斯的較輕罪案（刑期估計少於3年）中，取消陪審團審判，以清理近8萬積壓的案件。這次改革將使陪審團審判數量減少一半，此舉引起英國社會的爭議。

適用刑期可能少於3年案件

副首相兼司法大臣林德偉昨日說，限制陪審團審判的新措施適用於刑期可能少於三年的案件，但不包括謀殺、強姦、搶劫、縱火等罪行。《泰晤士報》昨日稍早前報道，取消陪審團審判的，包括襲擊、爆竊、毒品交易等案件。

英國司法系統已不堪重負，數萬宗刑事案件積壓在法院，監獄人滿為患，不得不提前釋放囚犯以緩解壓力。林德偉當日在國會說：「我明確表示，陪審團審判仍將是處理最嚴重罪行的制度基石。」據報林德偉曾考慮採取更「激進」的做法，即廢除大部分案件的陪審團審判，強姦、謀殺、誤殺等最嚴重的除外，但遭到法律界強烈反對後，他縮小廢除範圍。

2028年積壓案件將達10萬

目前，英格蘭和威爾斯的皇家法院（刑事法院）共積壓了7.8萬宗案件，這意味着一些今天被控犯有嚴重罪行的疑犯，可能要到2029年底或2030年初才能接受審訊。

官員預測，若不採取行動，到2028年，積壓案件數量將達到10萬件。據司法部稱，一些受害者目前等待開庭審理的時間長達四年，超過10%的成年人強姦案因受害者撤訴而中止。

林德偉在事先發表的評論中表示：「我呼籲結束這種法院緊急狀態，不要讓最嚴犯罪案的受害者等待多年才能獲得正義，不要將司法系統推向崩潰的邊緣。」林德偉說，取消陪審團審判並非沒有先例，誹謗案件在2013年之後取消了陪審團裁決。

目前每年約有3萬宗案件提交陪審團審理，根據政府的計劃，其中約一半可能會由裁判官或法官單獨審理。林德偉還計劃在未來三年內向司法系統撥款5.5億英鎊（56.6億港元），為受害者及證人提供實質性幫助及情感支援。其他措施包括為律師提供培訓資金，援助其成為合格的刑事大律師。

保守黨黨魁栢丹娜說，工黨應該放棄縮減陪審團審判的計劃。她說，削減陪審團審判權「對於處理積壓案件來說並非必要。這是我們國家幾個世紀以來一直擁有的古老權利」。她說：「我們不應該取消陪審團審判。工黨需要振作起來。他們一手造成的爛攤子。他們不知道如何清理積壓案件，所以他們要做一些非常愚蠢且對我們國家非常有害的事情。」

