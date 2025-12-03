特朗普：將對委內瑞拉、哥倫比亞採陸上打擊 特赦洪都拉斯前總統出獄

美國總統特朗普再度釋出強硬訊號，明言將「很快」對委內瑞拉及其他地區展開陸上打擊行動，目標直指跨境毒品販運集團，並強調凡向美國輸送非法毒品的國家，都可能被美軍鎖定，包括哥倫比亞在內。同日，美國監獄管理系統確認，因涉毒被判囚45年的洪都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），已因特朗普的特赦令提前獲釋，引發拉美政壇高度關注。

近月多次打擊「運毒船」 致大量死傷

特朗普2日在白宮會見傳媒時表示，美軍將「很快」在委內瑞拉及其他國家展開陸上反毒行動。他聲稱，美方已掌握毒梟路線、據點與行動網絡，「陸上行動更加容易，我們知道他們從哪裏走、住在哪裏，很快就會開始行動。」

特朗普表示，很快對委內瑞拉、哥倫比亞展開陸上打擊行動。法新社

美國監獄管理系統確認，因涉毒被判囚45年的洪都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），已因特朗普的特赦令提前獲釋，引發拉美政壇高度關注。路透社

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一再否認與毒品交易有關，批評華府以反毒為名，行政治施壓之實。法新社

他警告，任何向美國輸送毒品的國家都屬打擊範圍，「不只委內瑞拉，哥倫比亞也在名單上。」此言令區域局勢再度緊繃。

美軍近月已在加勒比海與東太平洋多次擊毀疑似運毒船隻，造成大量死傷，惟至今仍未公開證據證明相關船隻確為毒梟所有。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一再否認與毒品交易有關，批評華府以反毒為名，行政治施壓之實。

葉南德茲服刑4年提前出獄

與此同時，美國聯邦監獄系統資料顯示，因涉入大型毒品運輸及槍械犯罪，被美國法院判囚45年的洪都拉斯前總統葉南德茲，已於2日獲釋。

其妻葉安娜（Ana García de Hernández）在社交平台宣布，丈夫因特朗普簽署特赦令而重獲自由，「歷經近四年的煎熬與等待，家人終於迎來正義。」

葉南德茲於2014至2022年擔任洪都拉斯總統，任內與美國關係密切。卸任後不久即被逮捕，去年6月被美國法院裁定重刑。他始終聲稱遭誤判，其支持者亦認為案件具有政治色彩。

涉敏感時機 洪國大選正激烈拉鋸

葉南德茲的出獄時機敏感，正值洪都拉斯進行總統選舉計票。特朗普公開支持的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）正與自由派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）陷入激戰，兩人得票率同在40%以下，形勢膠着。

外界關注特朗普此舉是否意在影響選情，為其盟友陣營加持。

美拉關係再趨緊張

隨着特朗普加速推動對委內瑞拉的軍事部署、強調「必要時將採取陸上行動」，再加上對拉美政壇有象徵意義的高調特赦，美國與委國、哥倫比亞以至整個拉美地區的緊張關係，恐將持續升溫。