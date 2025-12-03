Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普：將對委內瑞拉、哥倫比亞採陸上打擊 特赦洪都拉斯前總統出獄

即時國際
更新時間：08:32 2025-12-03 HKT
發佈時間：08:32 2025-12-03 HKT

美國總統特朗普再度釋出強硬訊號，明言將「很快」對委內瑞拉及其他地區展開陸上打擊行動，目標直指跨境毒品販運集團，並強調凡向美國輸送非法毒品的國家，都可能被美軍鎖定，包括哥倫比亞在內。同日，美國監獄管理系統確認，因涉毒被判囚45年的洪都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），已因特朗普的特赦令提前獲釋，引發拉美政壇高度關注。

近月多次打擊「運毒船」 致大量死傷

特朗普2日在白宮會見傳媒時表示，美軍將「很快」在委內瑞拉及其他國家展開陸上反毒行動。他聲稱，美方已掌握毒梟路線、據點與行動網絡，「陸上行動更加容易，我們知道他們從哪裏走、住在哪裏，很快就會開始行動。」

特朗普表示，很快對委內瑞拉、哥倫比亞展開陸上打擊行動。法新社
特朗普表示，很快對委內瑞拉、哥倫比亞展開陸上打擊行動。法新社
美國監獄管理系統確認，因涉毒被判囚45年的洪都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），已因特朗普的特赦令提前獲釋，引發拉美政壇高度關注。路透社
美國監獄管理系統確認，因涉毒被判囚45年的洪都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），已因特朗普的特赦令提前獲釋，引發拉美政壇高度關注。路透社
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一再否認與毒品交易有關，批評華府以反毒為名，行政治施壓之實。法新社
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一再否認與毒品交易有關，批評華府以反毒為名，行政治施壓之實。法新社

他警告，任何向美國輸送毒品的國家都屬打擊範圍，「不只委內瑞拉，哥倫比亞也在名單上。」此言令區域局勢再度緊繃。

美軍近月已在加勒比海與東太平洋多次擊毀疑似運毒船隻，造成大量死傷，惟至今仍未公開證據證明相關船隻確為毒梟所有。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一再否認與毒品交易有關，批評華府以反毒為名，行政治施壓之實。

葉南德茲服刑4年提前出獄

與此同時，美國聯邦監獄系統資料顯示，因涉入大型毒品運輸及槍械犯罪，被美國法院判囚45年的洪都拉斯前總統葉南德茲，已於2日獲釋。

其妻葉安娜（Ana García de Hernández）在社交平台宣布，丈夫因特朗普簽署特赦令而重獲自由，「歷經近四年的煎熬與等待，家人終於迎來正義。」

葉南德茲於2014至2022年擔任洪都拉斯總統，任內與美國關係密切。卸任後不久即被逮捕，去年6月被美國法院裁定重刑。他始終聲稱遭誤判，其支持者亦認為案件具有政治色彩。

涉敏感時機　洪國大選正激烈拉鋸

葉南德茲的出獄時機敏感，正值洪都拉斯進行總統選舉計票。特朗普公開支持的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）正與自由派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）陷入激戰，兩人得票率同在40%以下，形勢膠着。

外界關注特朗普此舉是否意在影響選情，為其盟友陣營加持。

美拉關係再趨緊張

隨着特朗普加速推動對委內瑞拉的軍事部署、強調「必要時將採取陸上行動」，再加上對拉美政壇有象徵意義的高調特赦，美國與委國、哥倫比亞以至整個拉美地區的緊張關係，恐將持續升溫。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
13小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
13小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起可回家執拾
突發
9小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
14小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
16小時前