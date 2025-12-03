日本築地市場罕有呼籲旅客年底勿到訪　商販憂「過度觀光」現大混亂

東京著名觀光熱點「築地場外市場」近日罕有向全球旅客發出呼籲，希望遊客在今年12月盡量避免前往，以免重蹈去年年底「遊客與本地客大混戰」的混亂局面。管理方坦言，市場原為專業食材批發中心，卻因觀光客暴增淪為「過度觀光」重災區，部分老顧客甚至因此流失。

商會：原是專業批發地 奧運後爆紅變「過度觀光」

雖然早前有聲音稱日本旅遊業受中國政府呼籲減少赴日旅行而受挫，但築地市場表示，近期人潮依然洶湧，外國旅客與本地居民同時湧進購物，變「大混戰」，情況十分逼塞，幾乎插針不入。

市場商販組成的「場外市場管理協會」周一（1日）在市場資訊中心貼出正式告示，呼籲旅行團及自由行旅客在12月期間避免到訪及參加美食團。

協會解釋，去年年底大量遊客湧至，與日常到訪的本地人互相擠壓，街道一度寸步難行，不少店舖更直言「老顧客都不敢來了」，因此今年決定提前發出警告，為築地史上首次「勸退」遊客。

管理協會理事長北田喜跆受訪時表示，築地場外市場本來服務餐飲業專業人士而設，並非打造為觀光地。然而自東京奧運後，旅客急升，令市場「不得不承認已踏入過度觀光狀態」。

為改善旅遊秩序，市場早前推出「築地八項禮儀」，包括禁止邊走邊吃、避免多人並排堵塞通道等，但效果有限。去年底的塞爆景象仍令商販苦不堪言，促使今年提前採取行動。

協會表示，未來將在市場內張貼更多告示提醒，並呼籲旅行社及導遊配合，避免在12月安排築地美食團，盼能舒緩年底客流高峰，讓本地購物客人能安全、順暢地進出。

築地場外市場一向以壽司、海鮮、零食及傳統食材聞名，每逢假期總擠滿遊客。管理方強調，此次呼籲是不得已之舉，只望旅客理解與體諒，以免市場再陷混亂。