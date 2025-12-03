Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

睡覺翻身頸鏈卡充電器縫隙 美8歲男童觸電燒傷須植皮 醫生：慢一步恐喪命

即時國際
更新時間：06:04 2025-12-03 HKT
發佈時間：06:04 2025-12-03 HKT

美國堪薩斯州一名8歲男童在床上睡覺時，金屬頸鏈意外卡在手機充電器與延長線之間的縫隙，瞬間引發強烈電流並爆出火花，男童頸部遭電擊、上衣起火，險被活活電死。醫生形容，他能逃出生天，全靠「及時把頸鏈扯掉」，否則後果不堪設想。

上衣燒著： 我以為自己會死

事發於11月20日。8歲男童Lorenzo Lopez如常入睡，未料在睡夢中翻身時，頸上金屬鏈剛好掉進手機充電器插頭與延長線之間的縫隙，即時導電，強大電流穿過鏈條，爆出「火花地獄」，瞬間令他頸部灼傷，上衣亦隨之燃燒。

Lorenzo回憶：「我以為自己會死⋯⋯整個過程好像混亂爆炸一樣。」

強烈灼痛令他驚醒，他跳下床、衣服半邊着火，情急下把頸鏈狠狠扯下，才逃過一劫。

其母Kourtney Pendleton聞訊後立即將兒子送院。她憶述：「醫護跟我說，如果他沒有扯走那條鏈，他會被電流活活電死。他基本上是自己救了自己。」

Kourtney Pendleton在社交平台分享其子傷勢，相片顯示Lorenzo胸腹大片燒傷，頸部有深層灼痕，痛楚難當。

Lorenzo目前需留院至少兩星期，醫生已為他進行皮膚移植手術，需從頭皮、腿部及腳部取皮修補。母親坦言，兒子每日都在劇痛中掙扎，但「他很勇敢，是個真正的小小生還者」。

家人亦發起眾籌，協助支付龐大的醫療費用。

母親呼籲家長：孩子床上不要放電子產品

經歷這場劫難後，母親特別警告其他家長：「請千萬不要讓孩子把電子產品或充電線放在床上睡覺，這是一場可發生在任何人身上的恐怖意外。」

Lorenzo則希望以自身經歷提醒更多人：「我只是希望救到更多生命。」

事件再次引起美國社會關注兒童在睡眠環境中使用電子設備的風險，專家提醒，金屬飾物、延長線及充電器若接觸不當，可造成嚴重觸電危險，家長宜格外注意。

 

