東南亞世紀水災  共逾1200人死八百失蹤 印尼淪重災區百萬人大疏散

即時國際
更新時間：04:14 2025-12-03 HKT
發佈時間：04:14 2025-12-03 HKT

受連續多月惡劣天氣影響，東南亞多國爆發嚴重水災及山泥傾瀉危機。綜合外電及當地部門統計，截至周二（12月2日），這場席捲區域的洪災已造成超過1200人死亡，另有800多人下落不明，數以百萬計民眾流離失所，救援工作面臨嚴峻挑戰。

在受災最慘烈的印尼，國家抗災署（BNPB）官員在周二晚間的記者會上證實，自上周以來，蘇門答臘島等地的洪災已導致708人遇難。署方網站早前一度顯示死亡人數為753人，後下修為708人，但未解釋原因。除龐大死亡數字外，印尼仍有475人失蹤，2600人受傷。全國受災人數高達320萬，當局已緊急從高風險地區疏散了100萬居民。

環境專家和地方官員指出，蘇門答臘地區嚴重的森林砍伐問題，是導致此次災害死亡人數不成比例地高的主因。印尼抗災署發言人阿卜杜勒·穆哈里表示，救援隊伍正優先透過陸路、海路和空中渠道分發援助物資，並全力清理被阻塞的道路及搶修受損的基礎設施，期望能加快物流配送速度。

除印尼外，周邊國家災情同樣嚴峻。斯里蘭卡報告有410人死亡，336人失蹤。由於當地多處道路被山泥傾瀉阻斷，橋樑倒塌，令救援工作困難重重。政府警告，預計未來幾天仍有更多降雨，災情恐進一步惡化。

泰國南部亦遭遇嚴重洪災，造成181人死亡，超過150萬戶家庭、共390萬人受災。目前災後街道和建築物的清理工作已經展開，政府正努力恢復供水供電。此外，馬來西亞亦有3人在水災中喪生。

這波極端天氣此前已包含襲擊菲律賓和越南的連續颱風，長時間且頻繁的洪水氾濫令整個東南亞地區陷入深重的人道主義危機。

