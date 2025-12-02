特朗普發文警告以色列 不應礙敘利亞發展

數天前以色列在敘利亞南部發動軍事襲擊，13人被擊斃。美國總統特朗普（Donald Trump）昨天（1日）在社交媒體上警告以色列，不要妨礙敘利亞發展並破壞其領導階層的穩定。

美望促成敘以和平

《法新社》報道，特朗普在自家社交媒體「真實社群」（Truth Social）發文，稱「以色列與敘利亞保持穩固且真誠的對話至關重要，任何事情都不能妨礙敘利亞發展成為一個繁榮富裕的國家。」他表示，他對敘利亞現任臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）「非常滿意」，強調沙拉「正努力確保一切順利進行，並使敘利亞和以色列建立長期且成功的關係」。

沙拉上月曾訪問白宮，是敘利亞1946年獨立以來首位訪問白宮的敘利亞領導人。自時任敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）一年前被推翻，特朗普開始試圖推動以色列與敘利亞達成安全協議。但以色列多次軍事行動令兩國關係緊張，上月28日，以色列聲稱打擊一個伊斯蘭主義組織，在敘利亞境內擊斃13人。