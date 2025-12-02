Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏和平計劃｜澤連斯基晤馬克龍爭取支持 美特使抵俄將見普京

即時國際
更新時間：10:50 2025-12-02 HKT
發佈時間：10:50 2025-12-02 HKT

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨日（1日）在巴黎會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），爭取歐洲支持；他也表示希望在美國特使魏特科夫（Steve Witkoff）訪俄後與美國總統特朗普（Donald Trump）對話。

相關新聞：美烏佛州會談結束 魯比奧：具建設性 特朗普：俄烏達協議「很有可能」

望與特朗普談關鍵議題

綜合外媒報道，馬克龍向媒體表示，擬定和平方案必須有烏克蘭和歐洲各國的參與，而領土糾紛應將由澤連斯基親自做決定。澤連斯基表示希望跟特朗普討論領土、安全保障與戰後重建等關鍵議題，強調各國應確保俄羅斯「不會將任何事當作這場戰爭的獎賞」。

魏特科夫今天（2日）將在莫斯科跟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）也一同前往，助力俄烏推動和平方案。美烏兩國結束在佛羅里達州的兩日會談，雖然雙方均指會於「極具成效」，但澤連斯基坦言「仍有棘手問題需要處理」。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則指美方對停戰持樂觀態度。

相關新聞：烏克蘭反貪｜澤連斯基痛失左右手葉爾馬克 和平談判增變數

馬克龍之後跟特朗普通話，討論烏克蘭實現和平和穩定的條件，也強調支持烏克蘭的重要性。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）形容，對於烏克蘭和平方案而言這可能是在外交層面「相當關鍵的一周」。

