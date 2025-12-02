南韓12萬閉路電視鏡頭遭入侵 家居及婦科診等地偷錄色情內容賣予海外網站

南韓警方周日宣布逮捕四人，涉嫌入侵超過12萬個私人（家庭和商業場所）攝像頭，並利用這些鏡頭錄製色情內容，賣給海外網站獲利。被入侵的網絡攝影機位於私人住宅、卡拉OK房、婦科診所等場所。

警方稱，疑犯利用網絡攝影機的漏洞，例如簡單的密碼進行入侵。網絡攝影機（也稱為家用攝影機）是閉路電視監控系統（CCTV）的廉價替代品，較前者更便於安裝，通常連接至家庭互聯網網絡，用於安保或監控兒童及寵物的安全。據報道，目前已確認有58個場所的攝影機遭到入侵，攝影機位於私人住宅、卡拉OK房、一間婦科診所等場所。國家警察廳稱，四名疑犯各自獨立犯案，並非合謀。

3人涉購買和瀏覽內容被捕

其中一名疑犯被控入侵6.3萬個網絡攝影機，製作了545段性剝削色情視頻，並以虛擬資產方式售3500萬韓圜（18.59萬港元）。另一名疑犯據稱入侵了7萬個攝影機，出售了648段視頻，總值1800萬韓圜（9.56萬港元）。過去一年，在一個非法傳播網絡攝影機影片的網站上，這兩名疑犯發布的影片約佔總數的62%。警方目前正着手封鎖、關閉該網站，並與外國機構合作調查其業者。他們還逮捕了三名涉嫌透過該網站購買和瀏覽內容的人員。

南韓警方拘捕四人，涉嫌入侵鏡頭偷拍製作色情內容獲利。（示意圖）iStock

另外兩名疑犯分別入侵了1.5萬個及136個攝影機，並儲存了攝影機傳輸的影片，但並未傳播。四名疑犯均表示認罪，其中三人被拘捕調查。國家警察廳網絡調查科科長朴宇鉉（音譯）說：「網絡攝影機入侵及非法拍攝給受害者造成了巨大的痛苦，因此是嚴重的犯罪行為。我們將通過深入調查予以鏟除」，並補充道：「觀看及持有非法拍攝的影片亦屬嚴重的犯罪行為。」

當局已派專人到訪或通知受害者，告知其事件經過，並指導他們如何更改密碼，以及向當局運作的數碼性犯罪受害者支援中心尋求幫助。他們還協助受害者刪除及封鎖相關內容。國家警察廳在聲明中說：「總的來說，對於在家中或辦公室安裝了網絡攝影機的個人用戶而言，最有效且至關重要的防範措施是保持警惕，並定期更改密碼。」目前大多數被入侵的網絡攝影機只設置了簡單密碼，例如重複的字母或簡單的數字與字母組合。警方建議用戶應設置較複雜的密碼，且至少每六個月更換一次密碼，以及定期升級硬件。

