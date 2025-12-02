洪都拉斯大選︱兩親台候選人領先 特朗普「心水」僅領先515票

中美洲國家洪都拉斯周日舉行總統大選，在完成56%點票後，美國總統特朗普力挺的在野保守派國民黨（PN）候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）以4成得票率，微弱領先另一保守派候選人納斯魯拉（Salvador Nasralla）。兩人均為親台派，選前妄言可能與台灣「復交」。根據《彭博》和當局最新消息，在開57%選票後結果出現技術性平手。阿斯富拉僅輕微領先納斯拉亞515張票。

67歲的阿斯富拉暫以40%得票率居首；中間偏右自由黨（PL）的納斯魯拉僅落後0.2個百分點。兩人均遙遙領先執政自由與重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）約20個百分點。這是自由與重建黨2011年創立以來遭遇的最大挫折。67歲的阿斯富拉是建築業大亨，72歲的納斯魯拉是電視名嘴，60歲的蒙卡達則是律師。這次大選受各界密切關注，在野黨候選人阿斯富拉和納斯魯拉選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。現任政府2023年與台灣斷交轉與北京建交。

目前大幅領先的兩人都是右派候選人，顯示拉美可能又有國家將出現「右轉」。這次大選另一最受矚目議題，就是特朗普總統揚言若他所支持的阿斯富拉落選，將削減對洪國援助。洪都拉斯長期受毒品交易與幫派暴力所苦。特朗普在選前最後幾天大力支持阿斯富拉，一定程度影響這場膠着的選戰。特朗普11月26日在社交媒體寫道：「如果他（阿斯富拉）沒有勝選，美國不會把善款拿給壞人。」

自特朗普年初重返白宮以來，已有近3萬洪都拉斯非法移民遭美國驅逐出境，這對人口1100萬的洪都拉斯造成不小打擊，因為去年海外僑民匯回國款項佔洪國GDP的27%。該國周日除舉行總統大選，另有國會全部128席議員及298名各級地方首長改選。