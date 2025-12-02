Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美最大醫保公司CEO槍殺案 27歲疑兇將出庭聽證會

更新時間：09:10 2025-12-02 HKT
發佈時間：09:10 2025-12-02 HKT

被控在曼哈頓一家酒店外槍殺聯合健康保險公司（United Healthcare）高管的嫌犯曼吉昂（Luigi Mangione）於當地時間周一在州法院出庭，現身多個至關重要的聽證會，討論其謀殺案審判中的關鍵證據「可否呈堂」（admissibility）。

27歲的曼吉昂奧於2024年12月被捕，他被指控在曼哈頓中城的人行道上槍殺了美國最大的醫療保險公司行政總裁湯普森（Brian Thompson）。

當局官員譴責這起令人震驚的暗殺事件，但他也成為一些對高昂醫療費深感不滿的美國人心目中英雄。

曼吉昂對謀殺和其他指控拒不認罪，案件預計明年受審。曼吉昂還在另一起聯邦案件中拒絕認罪，檢方打算對他尋求死刑判決。如果曼吉昂被判二級謀殺罪名成立，他可能面臨終身監禁。他還面臨七項非法持有武器罪及一項持有偽造身份證明罪的指控。

州級和聯邦案件的審判日期尚未確定。曼吉昂自被捕以來一直被關押在布魯克林的聯邦監獄。

 

