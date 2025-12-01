以研鐵束激光防空系統 月底交付軍方

以色列國防部國防研究與發展局局長戈爾德周一宣布，該國研製的「鐵束」（Iron Beam）激光反導彈防空系統將於本月30日交付軍方。

戈爾德表示，隨著研發工作的完成和全面測試計劃的實施，鐵束激光反導彈防空系統的能力已得到驗證，準備於本月30日交付。鐵束系統預計將從根本上改變戰場上的交戰規則。與此同時，以方已在推進下一代系統的研發。

今年6月，鐵束的精簡版本「輕束」（Lite Beam）已獲以軍採用，與輕束系統相比，鐵束系統威力更大、射程更遠，不僅可以抵擋無人機攻擊，還可以擊落導彈、火箭彈和迫擊炮等。另外，相較於以軍過去使用的箭式反彈道導彈系統、「鐵穹」防禦系統等，鐵束系統能夠節省大量金錢成本。

以色列國防部相關人士透露，由於激光發射速度極快，鐵束系統投入實戰後，未來以色列人在面對大多數空中威脅時不用再躲進防空洞，理由是鐵束系統能夠在威脅發生初期就擊落敵方導彈和無人機，大部分情況下，敵方空中威脅還在敵方領土內時就會被摧毀。

在正式交付前，鐵束系統已在軍中展開測試，是次交付軍方版本與最初版本有略微改動。今年6月，一名以軍軍官受訪時透露，他是參與測試鐵束系統團隊一員，所有測試者都已學習如何在現場即時操作激光，眾人在操作過程中對武器進行微調，並在分析提高擊落成功率方式之後，與開發商一起改進鐵束系統性能。

