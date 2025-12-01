Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

以研鐵束激光防空系統 月底交付軍方

即時國際
更新時間：20:06 2025-12-01 HKT
發佈時間：20:06 2025-12-01 HKT

以色列國防部國防研究與發展局局長戈爾德周一宣布，該國研製的「鐵束」（Iron Beam）激光反導彈防空系統將於本月30日交付軍方。

戈爾德表示，隨著研發工作的完成和全面測試計劃的實施，鐵束激光反導彈防空系統的能力已得到驗證，準備於本月30日交付。鐵束系統預計將從根本上改變戰場上的交戰規則。與此同時，以方已在推進下一代系統的研發。

相關新聞：以色列年內部署「鐵束」激光防空系統 可攔截無人機迫擊炮 

今年6月，鐵束的精簡版本「輕束」（Lite Beam）已獲以軍採用，與輕束系統相比，鐵束系統威力更大、射程更遠，不僅可以抵擋無人機攻擊，還可以擊落導彈、火箭彈和迫擊炮等。另外，相較於以軍過去使用的箭式反彈道導彈系統、「鐵穹」防禦系統等，鐵束系統能夠節省大量金錢成本。

以色列國防部相關人士透露，由於激光發射速度極快，鐵束系統投入實戰後，未來以色列人在面對大多數空中威脅時不用再躲進防空洞，理由是鐵束系統能夠在威脅發生初期就擊落敵方導彈和無人機，大部分情況下，敵方空中威脅還在敵方領土內時就會被摧毀。

在正式交付前，鐵束系統已在軍中展開測試，是次交付軍方版本與最初版本有略微改動。今年6月，一名以軍軍官受訪時透露，他是參與測試鐵束系統團隊一員，所有測試者都已學習如何在現場即時操作激光，眾人在操作過程中對武器進行微調，並在分析提高擊落成功率方式之後，與開發商一起改進鐵束系統性能。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
02:56
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
5小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
6小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
9小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
22小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
4小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
11小時前