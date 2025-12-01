俄羅斯開放中國公民免簽 直至2026年9月14日

俄羅斯總統普京周一簽署命令，中國公民至2026年9月14日（含14日）前可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯，免簽天數為30天。

普京上月18日承諾將放寬中國公民赴俄免簽政策，令到中國遊客赴俄意願明顯提升。截至上月19日上午9時，前往莫斯科的機票搜索量和搜索增幅均位列全球城市前十名，最熱門搜索出發地前五名為北京、廣州、上海、深圳、成都。

其中，北京至莫斯科航線搜索量環比前一小時猛增3.4倍，成都出發航線環比增3.2倍，上海出發航線環比增1.1倍，深圳環比增1.4倍，杭州、重慶均增1倍以上。

中國至聖彼得堡航線搜索量同樣出現明顯增幅，增速最快的出發地有武漢、天津、烏魯木齊、上海、廣州等。其中武漢同比上一周增加14倍，天津增加5倍，烏魯木齊增4.5倍。上海一小時內迅速增加2倍，同比上周增3倍。

另一方面，據俄羅斯旅遊運營商俄羅斯快車透露，受更具吸引力價格、華對俄公民免簽政策等影響，許多俄羅斯遊客已將旅行目的地從越南、印尼、泰國等地轉向中國，今年公司赴華旅遊的需求同比增長76%。普遍最受歡迎的目的地依然是海南島，佔整體預訂量的約80%至82%。按照目前趨勢推測，明年俄羅斯遊客對中國的興趣將繼續增長，增幅可達30%至35%。

俄羅斯快車指，飛往中國的機票不僅價格實惠，而且乘坐舒適。中國在餐飲、觀光、購物及其他額外支出方面，仍然是預算最友好的目的地之一，加上當地旅遊服務品質不斷提升，如今中國確實在吸引著原本流向其他目的地，這既有亞洲的，但也不只有亞洲地區的遊客的注意力。