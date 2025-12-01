Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士「協助死亡」組織創辦人 選擇93歲生日前夕結束生命

更新時間：14:25 2025-12-01 HKT
發佈時間：14:25 2025-12-01 HKT

協助死亡的瑞士知名組織「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli），在93歲生日前夕，選擇以自己畢生推動的方式結束生命。該組織證實，米內利已於上周六（11月29日）離世。

「尊嚴」發聲明指出，米內利「畢生致力於選擇自由、自決和人權」，直到生命最後一刻，仍不斷尋找幫助人們行使選擇死亡自由與自決權的方法。聲明強調，該組織將秉持創辦人的精神，繼續作為一個專業且具戰鬥力的國際組織，捍衛人們在生命與臨終時的自決權。

米內利畢生致力於選擇自由、自決和人權。法新社
協助自殺的機器。法新社
曾任記者 1998年創立「尊嚴」

米內利原本是一名記者，曾任職德國《明鏡》周刊，後來轉任律師，並在1998年創立「尊嚴」。

米內利在與瑞士老牌安樂死組織Exit分道揚鑣後創立Dignitas，因為他覺得Exit的規則太嚴格。「尊嚴」在瑞士最高法院與歐洲人權法院（ECHR）贏得多場關鍵訴訟。其中最著名的是2011年歐洲人權法院的一項裁決，確認了個人擁有決定自己結束生命方式與時間的權利。

曾助逾4000人結束生命

瑞士法律對臨終醫療有嚴格區分，法律不允許「安樂死」，即由醫生或他人注射致命藥物；但允許「協助死亡」，意即當事人必須在意識清醒下表達意願，並親手執行致命動作，如喝下藥水或按下注射開關。這項法律架構已在瑞士實行數十年。

「尊嚴」也為居住在瑞士外的人士提供服務，這使其在國際上極具知名度。截至2024年，該組織已協助超過4000人結束生命，其中包括571名英國人。

國際對協助死亡態度出現巨變

自「尊嚴」成立近30年來，國際社會對協助死亡的態度已產生巨大轉變。包括加拿大、澳洲、新西蘭、西班牙與奧地利等國，自2015年以來相繼通過相關法律；法國近期也投票允許部分末期病人享有此權利。

米內利生前接受英國《金融時報》訪問時表示，他在90歲高齡時仍日以繼夜工作，並主張協助死亡的權利應普及至幾乎所有人。如今他已選擇以這種方式結束生命。

