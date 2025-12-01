教宗良十四世機上召記者會　 重申巴「建國」是唯一解方

教宗良十四世（Pope Leo XIV）昨天（30日）從土耳其飛往黎巴嫩，並在機上的記者會上表明梵蒂岡的立場，稱巴勒斯坦建國是解決以巴分歧的唯一辦法。

稱土耳其為「宗教多元典範」

綜合外媒報道，良十四世首次在飛機上舉行時長8分鐘的簡短記者會，用意大利語明確立場：「我們都知道以色列目前仍不接受這個解決方案，但我們認為這是唯一的解方。」他也強調，梵蒂岡是以色列的朋友，致力擔當調解的角色，協助達成公平的和平方案。良十四世在外交用辭上向來謹慎，但針對以色列在加沙的軍事行動今年已經多次在批評言論上加強措辭和語氣。

他也表示跟土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）論及以巴衝突和俄烏戰爭，並認同土耳其在結束戰爭上的重要角色。他譴責以宗教之名發動的軍事行動，警告暴力和血腥衝突正威脅人類未來。

對於土耳其的宗教多元政策，良十四世表示高度欣賞並稱其為「典範」，讓全世界人看到宗教並存是絕對可行及和平的。他已經抵達尼巴嫩，將停留兩天後返回羅馬。