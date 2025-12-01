邪惡變時尚 | 日企推薯片飯調味粉 滿足吃垃圾食物慾望
日本有食品公司推出為薯片飯設計的調味粉，分別為「大蒜奶油風味」和「明太子蛋黃醬風味」，甫上市就在官方網站與社交平台掀起熱議。
這款產品名叫冒險飯（Aventure Meshi），由當地的調味料品牌Ebara Foods研發，使用方式是將調味料撒在白米飯和喜歡的薯片上，旨在滿足消費者偶爾想吃垃圾食物的慾望。
網民：簡直是一場冒險
網民紛紛表示「這新產品太驚人了」、「根本是禁忌的味道」、「太前衛了」、「這簡直是一場冒險」。
負責冒險飯的商品開發人員內田梨央奈表示，這款商品的研發，來自對「社會課題與心理健康」的關注，並聚焦於讓人能在「微罪惡感」中獲得滿足與療癒的「背德系美食」趨勢。
她說：「其實就是那種『明知不該這樣吃，卻又忍不住想吃』的衝動。」
Z世代最感興趣
對於產品上市後的回響，內田指出，Z世代族群對這種「禁忌搭配」格外感興趣，有人表示這是全新體驗，也有不少人表示「好想實驗看看配什麼口味的薯片最對味」。
至於享用方式，她建議可以先將薯片鋪在熱飯上，馬上吃能享受「酥脆口感」，若靜置一會再吃，則會變得濕潤軟香，各有風味。
