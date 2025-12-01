Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邪惡變時尚 | 日企推薯片飯調味粉 滿足吃垃圾食物慾望

即時國際
更新時間：10:33 2025-12-01 HKT
發佈時間：10:33 2025-12-01 HKT

日本有食品公司推出為薯片飯設計的調味粉，分別為「大蒜奶油風味」和「明太子蛋黃醬風味」，甫上市就在官方網站與社交平台掀起熱議。

這款產品名叫冒險飯（Aventure Meshi），由當地的調味料品牌Ebara Foods研發，使用方式是將調味料撒在白米飯和喜歡的薯片上，旨在滿足消費者偶爾想吃垃圾食物的慾望。

調味粉分別為「大蒜奶油風味」和「明太子蛋黃醬風味」。X@yuukishoujiyuso
調味粉分別為「大蒜奶油風味」和「明太子蛋黃醬風味」。X@yuukishoujiyuso
使用方式是將調味料撒在白米飯上。X@yuukishoujiyuso
使用方式是將調味料撒在白米飯上。X@yuukishoujiyuso
這款產品名叫冒險飯，搭薯片食用。X@yuukishoujiyuso
這款產品名叫冒險飯，搭薯片食用。X@yuukishoujiyuso

網民：簡直是一場冒險

網民紛紛表示「這新產品太驚人了」、「根本是禁忌的味道」、「太前衛了」、「這簡直是一場冒險」。

負責冒險飯的商品開發人員內田梨央奈表示，這款商品的研發，來自對「社會課題與心理健康」的關注，並聚焦於讓人能在「微罪惡感」中獲得滿足與療癒的「背德系美食」趨勢。

她說：「其實就是那種『明知不該這樣吃，卻又忍不住想吃』的衝動。」

Z世代最感興趣

對於產品上市後的回響，內田指出，Z世代族群對這種「禁忌搭配」格外感興趣，有人表示這是全新體驗，也有不少人表示「好想實驗看看配什麼口味的薯片最對味」。

至於享用方式，她建議可以先將薯片鋪在熱飯上，馬上吃能享受「酥脆口感」，若靜置一會再吃，則會變得濕潤軟香，各有風味。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
4小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
11小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
18小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
11小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
9小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
19小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
12小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
16小時前