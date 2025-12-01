巴洛克大師 | 魯本斯真迹失落400多年 耶穌基督受難畫2643萬成交

17世紀巴洛克大師魯本斯（Peter Paul Rubens）創作的一幅《耶穌基督受難》畫作，失落400多年，周日在巴黎西部凡爾賽宮的奧塞納特（Osenat）拍賣，以294萬歐羅（約2643萬港元）成交，遠遠超出原先的100萬至200萬歐羅（近900至1800萬港元）估價。

消失逾4世紀 去年巴黎住宅發現

這幅畫作創作於1613年，畫作描繪了耶穌基督被釘十字架的場景，竣工後很快就從公眾視野中消失了。幾個世紀以來，人們只能通過其他藝術家製作的版畫和印刷複製品來了解它的存在。它的下落一直是個謎，直到拍賣師讓-皮埃爾·奧塞納 (Jean-Pierre Ossena) 去年9月透露，在對巴黎準備出售的一處房屋進行例行檢查時，發現這副畫。

這幅畫失落已久，周日在凡爾賽拍賣。美聯社

拍賣吸引眾多買家競投。美聯社

奧塞納特形容，這是一幅傑作，作品狀況非常好。以研究魯本斯聞名的專家布特納（Nils Buttner）解釋，魯本斯經常描繪耶穌基督釘十字架，但他罕有畫十字架上的耶穌屍體，因此，這幅畫是唯一一幅描繪基督肋旁傷口流出鮮血和水的畫作，而魯本斯也只畫過一次這樣的場景。

拍賣行：真偽及來源獲確認

奧塞納特拍賣行表示，這幅畫的真偽和來源已通過科學分析得到確認。對顏料層的顯微鏡檢查顯示，在代表皮膚的區域不僅有白色、黑色和紅色顏料，還有藍色和綠色顏料，這些顏料的使用是魯本斯描繪人體皮膚的典型特徵。

這幅畫是魯本斯在其藝術巔峰時期創作的傑作。拍賣行在宣傳資料中稱，外界對這幅畫知之甚少，只知道魯本斯的一位同代畫家曾為其製作過一幅版畫。後來的歷史學家描述了這幅版畫，儘管從未見過原作，但也將其列入了史料目錄。

