特朗普證實曾與馬杜羅通電話 傳下最後通牒 要馬杜羅立即下台離開委內瑞拉

美國總統特朗普周日證實，他曾與委內瑞拉總統馬杜羅通電話，但拒絕透露通話時間和具體內容，僅說：「我不會說談得是好還是壞」。消息人士透露，這通電話最終破局收場，特朗普拒絕馬杜羅所2項要求，還向他發出最後通牒：只有立刻辭職下台離開委內瑞拉，才能保全他及其妻兒的安全，否則後果自負。

這通電話曝光之際，正值特朗普一方面持續對委內瑞拉強硬放話，另一方面又不排除展開外交接觸的可能性。

《邁阿密前鋒報》及《紐約郵報》報道，美國與委內瑞拉的立場明顯分歧，華府要求馬杜羅及其盟友立刻離開委內瑞拉，恢復民主政權。馬杜羅則先是要求美方把針對他及其集團犯下的任何罪進行全球特赦，且若為委內瑞拉自由選舉鋪路，他將要能夠保留軍隊控制權。

特朗普拒透露與馬杜羅的通話內容。美聯社

特朗普𠝥空軍一號上回應記者提問。美聯社

特朗普：不要過度解讀關閉委國上空一事。美聯社

馬杜羅拒立刻下台

美方向馬杜羅傳遞的訊息相當明確，也就是只有馬杜羅即刻辭職，才能確保他本人、妻子弗洛雷斯和兒子的安全，他們將能被允許安全離開委內瑞拉，但必須立刻走人。

消息人士指出，特朗普拒絕馬杜羅的這2項要求，而馬杜羅則拒絕美方提出的立即辭職要求。

傳磋商在美會晤可能性

特朗普周日在乘坐專機「空軍一號」從佛羅里達州返回華盛頓途中向隨行記者證實曾與馬杜羅通話，並表示：「我不想評論這件事，但答案是肯定的。我不會說通話進行得好還是不好，這只是一次電話通話。」

《紐約時報》及《華爾街日報》等美國媒體上周五報道，特朗普早前與馬杜羅通電話，內容包括2人在美國舉行會晤的可能性。

9月初以來，美國以緝毒為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署包括美軍最大航母「福特號」在內的多艘軍艦，持續對委內瑞拉施壓。上周四，特朗普揚言，美國可能「很快」採取地面行動，通過陸路打擊委內瑞拉毒販。

全面關閉委國上空：勿過度解讀

特朗普又表明，委國上空及其周圍空域應被當作「全面關閉」，但並未說明細節。當被問及他的空域言論是否意味對委內瑞拉的軍事行動迫在眉睫，特朗普回應：「不要對此作任何解讀。」

路透社先前曾報道，美方考慮的方案包括推翻馬杜羅，且美軍在加勒比海大規模增兵並海上對疑似毒品船展開近3個月打擊行動後，正準備開新新一階段行動。特朗普也已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉進行秘密行動。

馬杜羅及其高層官員尚未對與特朗普通話一事發表評論。對此事的提問，委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯回應表示，記者會的主題並非這通電話，他召開記者會是宣布將調查美國在加勒比海對委內瑞拉船隻發動攻擊一事。