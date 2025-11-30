MTV年全球音樂頻道 年底停播

全球音樂電視頻道MTV，難抵串流平台及社交媒體舉起，宣佈年底陸續關閉國際音樂頻道，終結曾引領全球音樂潮流的逾44年歷史。

法新社報道，目前由美國媒體巨擘Paramount Skydance擁有的MTV，於1981年啟播，當時引領全球音樂與流行文化潮流。

不過，在串流平台及社交媒體衝擊下，MTV在英國、歐洲的頻道會在未來數月停播。法國、德國、波蘭、澳洲及巴西等地的相關頻道亦將於年底停播。

曼徹斯特大學螢幕研究教授費爾克拉夫（Kirsty Fairclough）指，YouTube及TikTok等平台，徹底改變網民娛樂方式，受眾對音樂影像的追求也要「即時」及具「互動」性，再難吸引觀眾在電視前靜心收看。

據英國收視調查機構Barb數據，MTV Music於2025年7月僅覆蓋約130萬英國家庭，遠低於2001年逾1000萬戶。

Paramount與Skydance合併後持續削減開支，上月已裁員1000人，現時亦正評估其他有線電視資產。部分MTV音樂頻道仍會在美國繼續播放，英國則僅保留主頻道MTV HD，但主打娛樂節目，音樂內容大幅減少。