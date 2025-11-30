Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MTV年全球音樂頻道 年底停播

即時國際
更新時間：19:05 2025-11-30 HKT
發佈時間：19:05 2025-11-30 HKT

全球音樂電視頻道MTV，難抵串流平台及社交媒體舉起，宣佈年底陸續關閉國際音樂頻道，終結曾引領全球音樂潮流的逾44年歷史。

法新社報道，目前由美國媒體巨擘Paramount Skydance擁有的MTV，於1981年啟播，當時引領全球音樂與流行文化潮流。

不過，在串流平台及社交媒體衝擊下，MTV在英國、歐洲的頻道會在未來數月停播。法國、德國、波蘭、澳洲及巴西等地的相關頻道亦將於年底停播。

曼徹斯特大學螢幕研究教授費爾克拉夫（Kirsty Fairclough）指，YouTube及TikTok等平台，徹底改變網民娛樂方式，受眾對音樂影像的追求也要「即時」及具「互動」性，再難吸引觀眾在電視前靜心收看。

據英國收視調查機構Barb數據，MTV Music於2025年7月僅覆蓋約130萬英國家庭，遠低於2001年逾1000萬戶。

Paramount與Skydance合併後持續削減開支，上月已裁員1000人，現時亦正評估其他有線電視資產。部分MTV音樂頻道仍會在美國繼續播放，英國則僅保留主頻道MTV HD，但主打娛樂節目，音樂內容大幅減少。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火︱民建聯到大埔弔唁處悼念火災罹難者
政情
6小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
8小時前
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜屋宇署勒令維修工程暫停 富澤花園居民憂「爛尾」：外牆都鑿開了
大埔宏福苑五級火｜屋宇署勒令維修工程暫停 富澤花園居民憂「爛尾」：外牆都鑿開了
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
2025-11-29 18:54 HKT
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
11小時前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
8小時前