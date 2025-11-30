摩爾多瓦抗議俄羅斯無人機闖領空

摩爾多瓦政府周三召見俄羅斯駐地大使奧澤羅夫（Oleg Ozerov），就俄羅斯無人機頻繁侵入其領空提出嚴厲抗議，並敦促莫斯科採取措施防止類似事件重演。



根據摩爾多瓦外交部聲明，周二有六架俄羅斯無人機入侵其領空，構成「嚴重侵犯主權」和「直接威脅地區安全」。其中一架重18公斤的無人機在烏克蘭邊境附近的弗洛雷什蒂村屋屋頂著陸，另一架穿越摩爾多瓦領空後飛往羅馬尼亞。事件引發羅馬尼亞和德國的北約戰機升空應對，創下無人機深入羅馬尼亞領空的紀錄。

俄方暗示摩爾多瓦作假

俄大使奧澤羅夫質疑事件的真實性，暗示摩爾多瓦在製造「虛假旗幟事件」以惡化雙邊關係。他指無人機著陸時完好無損，並聲稱俄摩關係已跌至歷史低點。俄羅斯指控摩爾多瓦煽動反俄情緒。



摩爾多瓦上周才向奧澤羅夫提出類似投訴。兩國關係持續惡化，已相互驅逐外交官，最近一次發生在4月。值得注意的是，奧澤羅夫駐摩超過一年，至今仍未獲邀向總統桑杜正式遞交國書。親歐盟的摩爾多瓦夾在烏克蘭和歐盟成員國羅馬尼亞之間，在俄烏衝突中成為地緣政治焦點。