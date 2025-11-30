教宗獲記者贈兒時偶像棒球棒 笑問：「怎樣帶過安檢？」

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）正在土耳其訪問，而在飛往土耳其的航班上他收到記者送贈的禮物，是屬於他支持的棒球隊其中一位前隊員的棒球棍，他幽默地問道：「你是怎麼把這個帶過安檢的？」

原屬記者傳家寶

美媒《CBS》報道，這次出行梵蒂岡記者團共有81人，教宗在航行期間向各人致意，記者也向教宗送小禮物表示敬意。

《CBS》記者利夫賽（Chris Livesay）準備的禮物是一支球棒，並向教宗介紹它曾屬於白襪隊傳奇人物、並入選名人堂的二壘手福克斯（Nellie Fox），他的職業生涯正值教宗的童年時期。良十四世在美國芝加哥出生，是美國職業棒球大聯盟白襪隊的球迷。當利夫賽向教宗展示球棒末端的字母和數字，教宗立即表露驚喜的神情。

利夫賽也解釋，這支球棒原是家族的家傳之物，他的表兄弟海斯（Jim Hayes）決定轉贈予教宗。

除了球棒，其他美國記者也為教宗送上南瓜餡餅及胡桃餡餅慶祝感恩節，教宗也祝賀道「祝美國人感恩節快樂！」他也向記者強調真實新聞的重要性，提及「團結」是他土耳其與黎巴嫩之行的目的。