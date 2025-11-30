Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教宗獲記者贈兒時偶像棒球棒 笑問：「怎樣帶過安檢？」

即時國際
更新時間：14:49 2025-11-30 HKT
發佈時間：14:49 2025-11-30 HKT

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）正在土耳其訪問，而在飛往土耳其的航班上他收到記者送贈的禮物，是屬於他支持的棒球隊其中一位前隊員的棒球棍，他幽默地問道：「你是怎麼把這個帶過安檢的？」

相關新聞：教宗良十四世訪藍色清真寺 鞠躬致意未祈禱

原屬記者傳家寶

美媒《CBS》報道，這次出行梵蒂岡記者團共有81人，教宗在航行期間向各人致意，記者也向教宗送小禮物表示敬意。

《CBS》記者利夫賽（Chris Livesay）準備的禮物是一支球棒，並向教宗介紹它曾屬於白襪隊傳奇人物、並入選名人堂的二壘手福克斯（Nellie Fox），他的職業生涯正值教宗的童年時期。良十四世在美國芝加哥出生，是美國職業棒球大聯盟白襪隊的球迷。當利夫賽向教宗展示球棒末端的字母和數字，教宗立即表露驚喜的神情。

利夫賽也解釋，這支球棒原是家族的家傳之物，他的表兄弟海斯（Jim Hayes）決定轉贈予教宗。

相關新聞：教宗良十四世籲追求和平：第三次世界大戰已零星展開

除了球棒，其他美國記者也為教宗送上南瓜餡餅及胡桃餡餅慶祝感恩節，教宗也祝賀道「祝美國人感恩節快樂！」他也向記者強調真實新聞的重要性，提及「團結」是他土耳其與黎巴嫩之行的目的。

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜128死83傷 宏盛閣再發現遺體 警務處長周一鳴視察災場
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
21小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
02:09
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
6小時前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
7小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
4小時前
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃神情哀傷夏韶聲籲永不放棄 惹哭戴祖儀羅毓儀
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃胡楓神傷哀傷 《永不放棄》惹哭戴祖儀羅毓儀
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火丨印尼駐港總領事館：7名印傭已確認罹難 仍有45人下落不明
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
23小時前