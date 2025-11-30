Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

以巴衝突｜加沙死亡人數突破7萬 聯合國：數據可信

更新時間：12:20 2025-11-30 HKT
發佈時間：12:20 2025-11-30 HKT

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯轄下的加沙走廊衞生部（Gaza Health Ministry）今天公布數據，持續兩年多的加沙戰爭死亡人數已突破7萬人。

聯合國表示數據可信

《路透社》引述消息，本月27日以來加沙死亡人數新增301人，累計達到70100人。最新公布的301人中有兩人死於以色列近日的空襲，其餘死者則是被埋於倒塌的建築物下，直到最近才得以確認身份。聯合國指這項數據有可信度，並在報告中經常引用加沙走廊衞生部發表的數字。

以色列軍方暫時沒有對報告做出回應，並一直堅稱在戰爭中沒有將平民作為攻擊目標。而以色列官員則質疑數據的真確性，認為哈馬斯誇大事實，哈馬斯否認指控。

自首階段停火協議簽訂以來，以哈雙方多次控訴對方違反協議，同時也出現多次小規模襲擊，造成更多傷亡。

