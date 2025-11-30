日本熊出沒︱北海道已射殺逾960隻 冷凍和焚燒設施不敷應用

鑑於熊襲頻繁，北海道政府今年已經獵殺960頭野生熊隻。常見的處理熊屍方法為焚燒，而已經陸續出現焚化爐以及安放熊屍的冷凍設施需求超出負荷的情況。

上之國町今年焚燒數字超去年4倍

《北海道放送》引述消息，日本各地頻繁出現日本棕熊及亞洲黑熊襲擊、甚至闖進居民家中的事件，嚴重威脅社會安全。北海道上之國町居民深受其害，政府採取緊急措施，本年已經有104熊遭射殺。連同其他地區，北海道今年已經獵殺超過960頭野生熊隻，對焚化設施的需求大大提高。

上周二（25日）北海道苫前町更成功捕獲一隻重達380公斤的「怪獸級」棕熊，前段時間的監控拍到牠能輕鬆推翻300公斤的捕獸籠。一度令當地獵友會持續戒備。

上之國町官員表示，因為熊隻體型龐大，冷凍庫每次只能放置一隻，導致部分熊屍只能放在冷凍庫外面。他坦言，「今年開始使用冷凍庫暫存熊屍，因為獵殺數量太多，有時無法當天運出，夏季又容易腐敗產生強烈臭味。」儘管焚化設施在9月和10月一直運作，但仍然供不應求。負責焚燒的南部檜山清掃中心工作人員透露，「去年處理30隻熊，今年已經焚化120隻，超過4倍。」

焚化一具熊屍需要約100公升煤油（香港俗稱：火水），比較去年的用量3000公升，今年北海道已經突破7000公升的用量，所需費用也翻倍上升。加上一天只能最多焚化兩隻熊，無法處理的熊只能在在屍體腐爛前先掩埋再作處理。