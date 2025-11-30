Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪都拉斯大選︱特朗普特赦涉毒前總統 撐同政黨候選人：敗選或削援助

即時國際
更新時間：11:13 2025-11-30 HKT
發佈時間：11:13 2025-11-30 HKT

洪都拉斯今天（30日）舉行總統大選，日前美國總統特朗普對該國政治實施重大干預，除了在周五（28日）特赦已在美國因販毒遭定罪的前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández），他更在社交媒體上對候選人之一的阿斯夫拉（Nasry Asfura）表示支持，揚言若其敗選美國有機會削減援助。

相關新聞：特朗普：將展開地面行動 打擊委內瑞拉毒販 馬杜羅：時刻準備衛國

特赦原因為「其受不公對待」

特朗普周五在社交媒體「真實社群」上稱他已經特赦去年因販毒被美國法院判處45年監禁的埃爾南德斯，原因是「根據許多他（特朗普）非常尊重的人士所言」，埃爾南德斯在獄中受到嚴苛且不公的對待。埃爾南德斯被美國指控自2004年以來促使約400噸可卡因流入美國，去年3月裁定罪名成立，並轉往西維吉尼亞州哈澤頓的聯邦監獄服刑。

同時，特朗普也高調支持與埃爾南德斯同屬右翼保守派「國家黨」（National Party）的洪都拉斯總統候選人阿斯夫拉，稱若其他人當選美國不會繼續將錢投進「無底洞」，指「錯誤的領袖將為國家帶來災難」。而阿斯夫拉則回應歡迎其支持，但強調涉毒是埃爾南德斯的個人行為，與「國家黨」無關。

質疑大選涉及執政黨操縱

其他兩位候選人分別是同屬右翼的前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla），及現任總統卡斯特羅（Xiomara Castro）的盟友、代表執政黨「自由黨」的蒙卡達（Rixi Moncada）。特朗普質疑納斯拉亞參選是為了分走阿斯夫拉的選票，他曾是卡斯特羅的副手，暗示這是執政黨的策略。特朗普同時直斥蒙卡達為「共產主義者」，形容她的勝選將會是委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其毒品集團的勝利。

蒙卡達回應道，埃爾南德斯的特赦或包含部分洪都拉斯高層在白宮的影響力。前美國國務院主管國際毒品的助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）痛批特朗普的行為摧毀美國的緝毒信譽，更讓特朗普政府在加勒比海大力打擊毒品恐怖份子的行動顯得自相矛盾。

相關新聞：美打擊毒船內幕曝光 傳防長下格殺令 美軍二度攻擊炸死倖存者

但也有分析人士指，特朗普的高度干預或引來選民反感，繼而將阿斯夫拉和埃爾南德斯聯繫起來，反而拉低前者的勝率。

