俄烏戰爭｜美烏周日會晤商討和平方案 澤連斯基料即將敲定

即時國際
更新時間：09:30 2025-11-30 HKT
發佈時間：09:30 2025-11-30 HKT

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指，國安與國防委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）已率領烏方代表團前往美國與美方代表商討和平方案的詳情，他預料今天（30日）能大致敲定。

澤連斯基明見馬克龍

澤連斯基在社交媒體上表示，烏梅洛夫及代表團已經向他表示「迅速且具體地擬定結束戰爭所需步驟」是此次討論的目的。《路透社》引述消息，美方代表包括美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、總統特使魏特科夫（Steve Witkoff）和特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner），雙方將在佛羅里達州會晤。

同時，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也確定在周一（12月1日）在巴黎會見澤連斯基。消息人士透露，兩人會晤的目標是討論如何「達成公正及持續的和平」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示：「只要（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）放棄透過先征服烏克蘭進而重建蘇聯帝國的幻想，和平觸手可及。」他警告，若俄羅斯不願意停火，歐洲將實施新一輪制裁，影響俄羅斯經濟及令烏克蘭得到更多支持。

