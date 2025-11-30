印尼蘇門答臘暴雨引發洪水山泥傾瀉 死亡人數增至303人 279人失蹤

印尼國家減災署（BNPB）周六（29日）表示，受熱帶氣旋帶來的連日暴雨影響，蘇門答臘島多地爆發洪水及山泥傾瀉，死亡人數急升至 303 人，較早前公布的 174 人大幅增加，另仍有 279 人失蹤。

印尼、馬來西亞及泰國過去一週均受氣旋引發的暴雨侵襲，馬六甲海峽更罕見形成熱帶風暴，導致多地災情嚴重。

印尼國家減災署署長蘇哈里揚托指，約有 8 萬人被緊急疏散，在蘇門答臘島北部 3 個省分仍有大量災民被困。北部地區是今次災情最嚴重區域，多條道路被沖毀，通訊基礎設施亦遭破壞，救援隊需出動直升機運送物資。

他表示：「我們正在努力打通從北塔帕努里到錫博爾加（位於北蘇門答臘省）的道路，這條路段已經連續三天與外界隔絕，情況最為嚴重」。軍方將於周日增援災區協助救災。在災情嚴重的中央塔帕努里地區，部分災民因缺乏物資曾試圖搶奪補給物資。

另外，馬六甲海峽另一邊的泰國亦受暴雨侵襲。泰國政府發言人 Siripong 表示，南部洪災死亡人數已增至 162 人，較早前的 145 人再有上升。