印度16歲籃球新秀扣籃 籃球架突倒塌慘遭砸死 閉路電視拍下恐佈瞬間

即時國際
更新時間：06:04 2025-11-30 HKT
發佈時間：06:04 2025-11-30 HKT

印度哈里亞納邦（Haryana）羅塔克（Rohtak）上周發生嚴重體育設施事故，一名16歲籃球新秀拉提（Hardik Rathi）在當地球場練習時，遭籃球架突然倒下壓中胸口，送院後不治。事件引起全國震驚，並觸發對體育場地欠缺維修的強烈批評。

事發於27日上午約10時30分，拉提在村內一個由地方議會管理的戶外球場訓練時，他在無球的情況下嘗試扣籃，籃球架突然連根倒塌，並砸向其胸部。拉提的隊友發現後，立即衝入球場並將籃架抬走並送院，但他最終因內出血過多傷重不治。

事發閉路電視片段其後在社交平台流傳，畫面顯示籃架瞬間倒下，情況駭人。在事故發生前兩日（23日），鄰近城市巴哈杜加爾亦有15歲少年因籃架倒塌喪生。

拉提為印度籃球界新秀，自11歲起接受訓練，每日練習約6小時，曾在多項全國賽事奪得獎牌，近期他剛完成國家訓練營，並與美國球會簽約，被視為印度籃球界的新星。

據家屬及村民表示，涉事籃架結構老化，自2023年起至少向村委及體育部門投訴超過10次。雖然政府曾批出維修資金，但相關工程一直未落實。死者家屬痛斥事件為「嚴重疏忽導致的死亡」，有家屬稱：「這不是意外，是謀殺。」

哈里亞納奧委會已宣布全州暫停體育活動三天；地區體育主任亦已被停職，涉事場地正被封閉調查。邦首席部長 Nayab Saini 表示已下令成立調查小組。

反對派批評政府多年忽視體育基建：「這不是單純意外，而是政府疏忽造成的死亡。」並要求展開高層調查。 前奧運代表 Ajmer Singh 指，新建設施質素高，但舊場地普遍欠缺保養。他呼籲政府建立定期安全檢查制度，避免悲劇重演。

