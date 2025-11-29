俄烏戰爭｜「影子船隊」2油輪遇襲淪火球 烏出動無人艇重創俄石油出口

烏克蘭安全局（SBU）與烏克蘭海軍28日聯手，打擊兩艘遭制裁的俄羅斯「影子船隊」油輪。安全消息人士說，這2艘油輪可能已運輸價值將近7000萬美元 （5.45億港元）的石油，協助莫斯科規避國際制裁。

烏克蘭安全局消息人士29日表示，烏方使用「海上寶貝」（Sea Baby）水面無人艇，在土耳其伊斯坦堡海峽附近的黑海海域，打擊俄國「影子船隊」油輪「卡伊羅斯號」（Kairos）及「維拉特號」（Virat），對俄國石油運輸造成重大打擊。2艘油輪遇襲時空載，正前往俄國主要石油出口碼頭新羅西斯克港（Novorossiysk），準備裝載貨物。

「卡伊羅斯號」（Kairos）。 路透社資料圖

船舶追蹤數據顯示，長900米的「卡伊羅斯號」從新羅西斯克港運送原油到印度，正在返航，遇襲後船身進水；「維拉特號」今年1月10日被美方列入制裁名單後，大部分時間都逗留在黑海西部海域。

影子船隊由船隻所有權不透明、使用權宜船旗（方便旗）及無規律航運的油輪組成，協助俄羅斯躲避西方制裁，運輸石油。土耳其海事總署證實這宗攻擊，已展開救援行動。