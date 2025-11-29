東京警視廳拘2中國人 涉偷證券帳戶操縱日本股市獲利

日本東京警視廳拘捕2名中國籍男子，涉嫌非法訪問並獲取證券帳戶，購買特定股票，炒高股價後出售獲利，違規交易總額超過7000億日元（約350萬港元）。辦案組認為有多個犯罪團夥參與其中，將推進查明事實。

據日媒報道，2人涉嫌與他人共謀，在3月17日登錄訪問證券公司10個不屬於自己的帳戶，連續發出購買訂單等，讓東京證券交易所STANDARD市場（中型企業板塊）的一檔股票看上去買賣活躍，炒作促使股價上升。然後，用嫌疑人經營的川崎市「L&H」公司的帳戶超賣約70萬股，合計獲利約860萬日元（約43萬港元）。2人涉嫌違反《金融商品交易法》（操縱市場）與《禁止非法訪問法》。

據日本證券業協會和金融廳消息，今年通過非法獲取帳戶進行的違規交易激增，1至10月確認有超過9300宗，合計金額超過7100億日元（約354萬港元）。