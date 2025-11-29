平壤咖啡廳神複製高級星巴克 消費100美元可換Labubu公仔惹熱議

一名長期往返中國內地與北韓的印尼華僑Sally Yin，在X平台分享她的平壤日常。日前她介紹北韓高級商場的一間奢華咖啡館，裝潢激似星巴克高端門店「星巴克臻選」（Starbucks Reserve）。顧客喝着咖啡看書或用筆電，氣氛跟首爾、紐約等大城市沒兩樣。而最令網友感興趣的，是人氣公仔拉布布（Labubu）竟已紅到北韓，消費累積「購買券」可以換Labubu公仔。

位於樂浪區高級商場

Sally Yin在X貼出多張照片，介紹這間位於平壤市高級商場「樂浪愛國金剛館」內的咖啡廳。店內氣氛和擺設令人聯想到星巴克旗下的高端門市「星巴克臻選」。同一個商場內還有極似IKEA的家具店，高級商場早前引發了有關北韓新一代消費文化的討論。

照片顯示，「北韓版星巴克臻選」使用大量原木家具與皮革座椅，搭配低色溫燈光營造沉穩氛圍，牆面架上擺有書籍與飲品宣傳照，例如冰美式和草莓拿鐵等常見咖啡品項，看起來頗具現代感。店內也有許多客人坐在桌旁談天，與一般城市咖啡館的氛圍無異。

花費778港元可換Labubu

引起討論的焦點則是「拉布布購買券」制度。店內公告，店內點咖啡的顧客可以用1美元買一張券，未消費飲品者則3美元一張。當累積到100張券便可以換取一隻Labubu，經換算顧客至少要消費100美元（約778港元）的咖啡，才可獲得有機會獲得Labubu。

Sally Yin表示，這間咖啡廳過去也曾推出抽盲盒活動，如今再以集點方式吸引顧客消費，「要得到一隻拉布布竟然得喝100美元的咖啡，真的很驚人」。在北韓平均收入仍有限的背景之下，如此高價的消費門檻讓不少網友感到意外。

這間平壤咖啡廳曾被《紐約時報》等海外媒報道，被指完整複製星巴克臻選，就連店名也是「未來臻選（Mirae Reserve）」。星巴克強調並未在北韓開設任何門市，也和該店無合作關係。

3杯咖啡要價近200港元

曾在該店消費的中國籍學生今年8月受訪時透露，自己喝了3杯咖啡花費約25美元（約195港元），直呼「平壤的物價真的不便宜」。北韓近年在特定區域加速打造精緻消費空間，服務對象多半是具外匯能力的中產階級、駐北韓外籍人士與少數當地菁英。