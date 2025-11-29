俄烏戰爭｜南非多名男子受騙 赴俄受訓「做保鑣」變上前線打仗

南非傳出17名男子以「保鑣培訓」為由被騙往俄羅斯，以為受聘做保鑣，結果卻被推上烏克蘭前線打仗。南韓政府正在調查此事，前總統祖馬（Jacob Zuma）的女兒祖馬-桑布德拉（Duduzile Zuma-Sambudla）被指涉案，周五宣布辭任議員。

祖馬-桑布德拉周五出席「民族之茅」的記者會。 法新社

其中一名受騙男子是40歲的西福（Sipho）。其身在南非的兄弟索拉尼（Xolani）對英國廣播公司（BBC）表示，西福 7月8日離開南非，以為自己要受訓成為「民族之茅」（非洲民族議會的準軍事部隊分支）保鑣人員。一行人抵達俄羅斯後，被要求簽署用俄語寫的合約，他們完全看不懂。

南非前總統祖馬也是「民族之茅」領袖。 法新社

簽全俄語不知名合約

他們向祖馬-桑布德拉和另一名招募者求助，兩人前往俄羅斯要求「相信我們吧」讓眾人簽了合約。最終受訓幾周後，他們在8月被帶到烏克蘭並分道揚鏢，西福被送到頓涅茨克。西福向家人發送語音訊息說：「我們離前線很近，大概有只10公里。」

南非前總統祖馬。路透資料圖

另一名失業、育有3個孩子的46歲男子也報稱受到祖馬女兒招攬，抵達俄國後發現不對勁。所謂的保鑣訓練人員給了他軍裝和一支步槍，並將他帶到俄國南部城市羅斯托夫（Rostov）。不久之後，他就身處烏克蘭戰爭前線，睡戰壕，周圍是坦克、無人機和猛烈的砲火。該男子坦言：「我們被騙了」，且目前仍困在俄國，並因害怕遭到報復而要求匿名。

槍林彈雨睡戰壕

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）辦公室表示，本月已有17名南非人向政府發出求救訊號，請求將他們從烏克蘭戰場中拯救出來。拉馬福薩宣布將調查這些人是如何被騙至烏克蘭。 祖馬-桑布德拉11月23日已被問話。