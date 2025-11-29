Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜南非多名男子受騙 赴俄受訓「做保鑣」變上前線打仗

即時國際
更新時間：18:10 2025-11-29 HKT
發佈時間：18:10 2025-11-29 HKT

南非傳出17名男子以「保鑣培訓」為由被騙往俄羅斯，以為受聘做保鑣，結果卻被推上烏克蘭前線打仗。南韓政府正在調查此事，前總統祖馬（Jacob Zuma）的女兒祖馬-桑布德拉（Duduzile Zuma-Sambudla）被指涉案，周五宣布辭任議員。

相關新聞：俄烏戰爭 | 2中國戰俘現身基輔記者會 籲同胞勿參戰盼交換返華

祖馬-桑布德拉周五出席「民族之茅」的記者會。 法新社
祖馬-桑布德拉周五出席「民族之茅」的記者會。 法新社

其中一名受騙男子是40歲的西福（Sipho）。其身在南非的兄弟索拉尼（Xolani）對英國廣播公司（BBC）表示，西福 7月8日離開南非，以為自己要受訓成為「民族之茅」（非洲民族議會的準軍事部隊分支）保鑣人員。一行人抵達俄羅斯後，被要求簽署用俄語寫的合約，他們完全看不懂。

南非前總統祖馬也是「民族之茅」領袖。 法新社
南非前總統祖馬也是「民族之茅」領袖。 法新社

簽全俄語不知名合約

他們向祖馬-桑布德拉和另一名招募者求助，兩人前往俄羅斯要求「相信我們吧」讓眾人簽了合約。最終受訓幾周後，他們在8月被帶到烏克蘭並分道揚鏢，西福被送到頓涅茨克。西福向家人發送語音訊息說：「我們離前線很近，大概有只10公里。」

相關新聞：俄烏戰爭｜2北韓戰俘仍被烏克蘭囚禁 最新受訪透露：都想去南韓

南非前總統祖馬。路透資料圖
南非前總統祖馬。路透資料圖

另一名失業、育有3個孩子的46歲男子也報稱受到祖馬女兒招攬，抵達俄國後發現不對勁。所謂的保鑣訓練人員給了他軍裝和一支步槍，並將他帶到俄國南部城市羅斯托夫（Rostov）。不久之後，他就身處烏克蘭戰爭前線，睡戰壕，周圍是坦克、無人機和猛烈的砲火。該男子坦言：「我們被騙了」，且目前仍困在俄國，並因害怕遭到報復而要求匿名。

槍林彈雨睡戰壕

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）辦公室表示，本月已有17名南非人向政府發出求救訊號，請求將他們從烏克蘭戰場中拯救出來。拉馬福薩宣布將調查這些人是如何被騙至烏克蘭。祖馬-桑布德拉11月23日已被問話。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前