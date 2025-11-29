Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪世博爆紅洗澡機上市 盛惠297萬 有酒店買下供住客體驗

更新時間：13:46 2025-11-29 HKT
發佈時間：13:46 2025-11-29 HKT

日本科技公司Science在今年大阪世博展出的自動洗澡機轟動全場，現已上市開賣，售價高達6000萬日圓（約297萬港元）。由於產品稀有，該公司只打算限量生產約50台。而首台洗澡機已由大阪一家酒店買下，準備提供給住客體驗。

膠囊式設計 限量生產50台

這款自動洗澡機為膠囊式設計，名為「未來人體清洗機」，使用方式就像進入一台豪華的洗澡艙：人只要躺進去、關上蓋子，機器便會在音樂聲中自動完成全身清潔，宛如「沒有旋轉的洗衣機洗澡版」。

大阪世博爆紅洗澡機上市，盛惠297萬。i-feel-science.com
這款自動洗澡機為膠囊式設計，名為「未來人體清洗機」。公司官網
使用方式就像進入一台豪華的洗澡艙，圖為公司產品說明。株式会社サイエンス
人只要躺進去、關上蓋子，機器便會在音樂聲中自動完成全身清潔。Science
今年10月落幕的大阪世博會曾展示原型機，吸引大批民眾排隊參觀；6個月展期累積超過2700萬人次入場。

源自1970年大阪世博自動洗澡概念

這項產品其實源自1970年大阪世博的自動洗澡概念，Science社長當年只有10歲，深受啟發，如今終於將童年夢想升級實現。

公司董事前倉祐子表示，這台洗澡機不僅洗淨身體，還能「淨化心靈」，並具備心跳與生命徵象監測功能。

山田電鐵下單 以吸引顧客

Science原本只展示原型，直到一間美國度假村詢問是否可能商業化，公司才決定量產。

除了首台成品由大阪一家酒店購買外，日本大型家電零售商山田電機也已下單，打算用來吸引民眾進店。

