國民警衛軍被殺 | 美暫停處理所有庇護申請 停發簽證給阿富汗旅客

更新時間：13:12 2025-11-29 HKT
發佈時間：13:12 2025-11-29 HKT

美國總統特朗普因2名國民警衛兵遭阿富汗槍手槍擊，導致其中一人死亡，而強化反移民立場。美國移民當局宣布，已停止處理所有庇護審查，直到能確保所有外國人都經過最嚴格的審查。

隸屬於國土安全部的美國國籍與移民局（USCIS）局長埃德洛（Joseph Edlow）發布上述消息。較早前，阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）涉嫌在華府槍擊2名國民警衛兵，其中一人傷重不治。

阿富汗籍男子拉坎瓦爾涉槍殺一名國民警衛軍。美聯社
特朗普宣布，政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民。美聯社
槍殺警衛軍疑犯將控一級謀殺

29歲的拉坎瓦爾將面臨一級謀殺指控，美國媒體指出，拉坎瓦爾曾屬於「零號部隊」，為美國中央情報局（CIA）支持的準軍事團體，並於2021年美軍撤離阿富汗之後，透過安置計劃進入美國。

特朗普隨即於周四（27日）宣布，政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。

被問及哪些國籍會受影響時，國土安全部出示一份19國名單，其中包含阿富汗、古巴、海地、伊朗、緬甸等國。

同時，國務卿魯比奧也表示，美方已經暫時停發簽證給所有阿富汗籍旅客。他說：「美國最重要的優先事項，就是保護國家與人民。」

聯合國籲美保障正當審查

聯合國各機構則呼籲華府，應該繼續允許尋求庇護者進入美國，並保障正當的審查。

聯合國人權辦公室發言人勞倫斯在瑞士日內瓦的記者會，就特朗普的發言回應說：「他們有權依國際法獲得保護，而且應該享有正當審查程序。」

聯合國難民署發言人卞毓貞（Eujin Byun）也表示：「當需要庇護的人抵達某國領土時，他們必須接受正當的庇護審查，且須能進入該國領土。」

她也指出，絕大多數難民在尋求庇護國都是守法的社區成員。

