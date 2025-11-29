Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄威脅全面封鎖WhatsApp 指拒向執法部門提供訊息

即時國際
更新時間：10:57 2025-11-29 HKT
發佈時間：10:57 2025-11-29 HKT

俄羅斯國家通訊監管機構稱，正考慮全面封鎖熱門即時通訊服務WhatsApp，指責其未能有效預防犯罪，並敦促數千萬用戶轉用本土替代應用程式Max。今年8月，俄羅斯開始限制Meta Platforms旗下WhatsApp，以及Telegram的一些通話，指控外國平台在欺詐和恐怖主義案件中拒絕向執法機關提供訊息。

WhatsApp是俄羅斯最受歡迎的2大即時通訊軟件之一，另一款是Telegram。莫斯科要求這2款應用程式應執法部門要求提供資料存取權限，用於欺詐調查以及俄方所稱的「恐怖主義」活動調查。

鼓勵用戶轉用Max

此外，俄羅斯也鼓勵用戶轉用Max，這是一款缺乏端對端加密的本土即時通訊軟件，並要求所有新智能手機和平板電腦必須預先安裝該軟件。人權倡議者擔心，這些措施可能被用於大規模監控，並針對批評俄羅斯總統普京和烏克蘭戰爭的人士。

俄羅斯於8月封鎖WhatsApp用戶的通話功能，這是其針對西方社交媒體更廣泛打壓行動的一部分。批評人士稱，此舉旨在加強政府對網絡的控制。

人權倡議者憂大規模監控

俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor周五發聲明稱，除非WhatsApp完全遵守俄羅斯法律，否則將「徹底」封鎖該應用程式。

擁有WhatsApp的美國科技巨頭Meta回應指，俄羅斯試圖封鎖WhatsApp，是因為該應用程式「藐視政府侵犯民眾安全通訊權利的企圖」。

WhatsApp指責莫斯科試圖阻止數百萬俄羅斯人使用安全通訊，俄羅斯當局正在推廣官方支持的應用程式Max ，批評人士稱該應用程式可能被用於追蹤用戶。俄羅斯官方媒體則駁斥這些指控不實。

