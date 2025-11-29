Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

再掀自動簽名筆爭議 特朗普抛震撼彈 宣布拜登非親自簽署文件全作廢

更新時間：09:53 2025-11-29 HKT
美國總統特朗普周五再次批評前總統拜登任內使用自動簽名筆，並進一步宣布，拜登任內所有用自動筆簽署的行政命令和文件全數作廢，即日起將不再有任何法律效力。此前幾任總統都曾使用過各種自動簽名筆系統，但特朗普聲稱，拜登執政期間使用該系統證明當時的總統精神失常，無法掌控白宮。

宣布取消拜登所有行政命令

特朗普在其社交平台Truth Social發文道：「任何由瞌睡喬（Sleepy Joe）使用自動簽名筆簽署的文件，約佔總數的92%，自即日起全部無效，不再具有任何法律效力。我在此取消所有行政命令，以及任何不是由騙子喬（Crooked Joe）親自簽署的文件，因為操作自動簽名筆的人是在非法行事。喬・拜登並未參與自動簽名筆的程序，而如果他聲稱有參與，他將面臨偽證罪指控。」

特朗普再掀自動簽名筆爭議 ，宣布撤銷拜登簽署的文件。美聯社
拜登否認針對他的自動筆指控。路透社
白宮的拜登肖像以自動筆照片取代。美聯社
目前沒有公開紀錄顯示拜登任內究竟有多少文件是以自動簽名筆簽署的。據悉，前總統奧巴馬是第1位使用自動簽名筆的總統，他曾在度假期間利用自動簽名筆簽署特赦令。

特朗普曾自認用過自動筆

事實上，特朗普過去也承認自己使用過自動簽名機，但表示僅用於「一些瑣碎事項」，而不像拜登，用它來簽署赦免等重要決定。

拜登也曾被報道過在旅途中使用自動簽名筆，美國有線新聞網（CNN）2024年的報道稱，拜登使用自動簽名筆簽署一項聯邦航空計劃的資金延長案。官員當時表示，這麼做是為了避免拜登在美西行程期間出現資金中斷。

眾院共和黨人促司法部調查

特朗普認為操作自動簽名筆的人是「違法行為」、並多次批評拜登使用自動簽名筆，今年6月，他聲稱拜登團隊以自動簽名方式推行「激進政策」，並要求司法部與白宮調查拜登任內的「精神狀態」。不過，司法部法律顧問辦公室過去已明確指出，自動簽名筆可合法用於總統簽署法案。

上月，眾議院共和黨人表示，他們認為任何由拜登自動簽名筆簽署、卻「沒有適當、相對應、同步且以總統本人同意為可追溯依據的書面批准」的行政行動均屬無效，並催促美國司法部展開調查。

拜登否認指控

拜登先前已經否認這類指控，他在今年6月時回應表示：「我在任內所有的決策，包括赦免、行政命令、法案與公告，都是我親自決定的。任何否定這點的說法都荒謬且不實。」

在任期最後階段，拜登赦免了多名曾被特朗普針對的人士，包括拜登的兒子、調查特朗普的議員、一名批評特朗普的
將領以及美國頂級新冠疫情專家。


 

