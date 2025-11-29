新加坡1月底起實施「禁載令」 不符入境資格旅客將被拒絕登機

新加坡移民與關卡局（ICA）宣布，將於2026年1月30日起在樟宜及實里達機場正式實施新的「禁載令」（No-Boarding Directive，NBD），禁止不符合入境要求或被視為不受歡迎的旅客登上飛往新加坡的航班，以加強國門安全，把風險阻截於境外。

移民局上周五（11月28日）發文告指出，當局現時已利用預先取得的旅客資料——包括入境卡、航班艙單及其他數據來源——提前識別高風險旅客，並在他們抵達後加強審查。新制度推行後，相關旅客將在起飛前即被阻止登機，避免抵境後才處理，提升邊境管理效率。

新加坡將於明年1月30日起在樟宜及實里達機場正式實施新「禁載令」。Alamy示意圖

根據新制度流程，航空公司須向移民局提交預先旅客名單。Alamy示意圖

根據新制度流程，航空公司須向移民局提交預先旅客名單，經篩查後，移民局會向航空公司發出禁載令，列明不得登機的人士，包括：

● 被禁止入境或列為不受歡迎的旅客；

● 不符合新加坡入境資格者；

● 未符規定遞交簽證或入境卡者（如被要求提供）。

收到禁載令後，航空公司必須在辦理登機手續時拒絕相關人士登上飛往新加坡的航班。在部分情況下，航空公司亦會被要求進行額外檢查，例如核對簽證真偽或是否已提交新加坡入境卡等。

若被拒登機的旅客仍希望入境新加坡，需透過移民局指定的反饋渠道提交申請，獲準後方可重新安排航班。

為確保制度嚴格執行，《1959年移民法令》規定，航空公司如未遵守禁載令，即屬「無須證明意圖」的嚴格法律責任罪行（Strict Liability Offence），一經定罪，可被處以最高1萬新元罰款。若航空公司機長或職員因疏忽或協助，讓受禁載者成功登機，最高可面臨1萬新元罰款、6個月監禁或兩者兼施。

移民局表示，已向主要航空公司作出簡報，並將持續合作，以確保新制度於2026年順利落實。