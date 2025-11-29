憂太陽風暴影響 空巴6000架A320緊急維修 恐導致全球航班大亂

歐洲飛機制造商空中巴士（Airbus）針對旗下A320機型發布緊急指令，要求進行軟件升級才能進行下一次飛行，以因應太陽風暴帶來的潛在風險，估計影響範圍多達6000架。今次大規模檢修涉及全球過半現役機隊，適逢美國感恩節、年度最繁忙出行周末，預計將引發全球航班混亂。

全球共有約1萬1300架A320系列客機在服役，其中6440架為1987年首飛的核心機型A320。今次軟件升級是空中巴士55年歷史上規模最大的檢修事件之一，而就在幾周前，A320剛剛超越波音737 ，成為交付量最高的機型。

今次A320軟件升級是空中巴士55年歷史上規模最大的檢修事件之一。路透社

今次大規模檢修涉及全球過半A320現役機隊。美聯社

A320剛剛超越波音737 ，成為交付量最高的機型。路透社

空巴55年來最大檢修行動

捷藍航空（JetBlue）一架A320客機10月30日從墨西哥坎昆飛往美國新澤西州紐瓦克途中，突然高度下降，飛行員在佛羅里達州坦帕市緊急降落，事後機上約15人不適送院。空巴對這宗事件進行調查後，發現強烈的太陽輻射，可能會破壞對飛行控制系統運行至關重要的數據。

換言之，強烈的太陽風暴現象，例如太陽耀斑、磁暴等等，可能導致飛行員失去對A320系列客機的控制，大約有6000架飛機需要維修並升級系統，佔空巴全球機隊的一半以上，以防類似捷藍航空的狀況再次發生。

強制修復 進行軟件更新

歐盟航空安全總署（EASA）已發布緊急指令，要求強制修復。除了歐洲，美國聯邦航空管理局（FAA）也發布緊急適航指令，影響包含美國航空、達美航空在內的部分航企，力求盡快完成軟件更新，減少航班取消情況，尤其是感恩假期後，不少旅客都陸續搭機返鄉。

英國廣播公司（BBC）引述專家分析稱，對大多數飛機而言，修復方法是安裝新的電腦軟件即可，過程大概需要3個小時，但大約有900架老舊飛機需要更換電腦，在更換完成前將不被允許再次載客飛行，所需時間取決於替換電腦的供應情況，目前還不清楚零件供應是否足以滿足需求。

多家航空公司航班延誤或取消

今次軟件升級影響全球航班，緊急維修令發出時，約有3000架A320系列飛機正在運作。新西蘭航空表示，周五旗下多架A320neo航班將受到影響，預計部分航班服務將取消。沙特阿拉伯航空Flynas也報稱部分航班延誤。

事實上，從美國、南美到歐洲、印度的多間航空公司周五晚均表示，今次檢修可能導致航班延誤或取消。全球最大A320營運商美國航空稱，其480架A320機型中約340架需進行修復，預計多數可在周六前完成，每架飛機耗時約2小時。

A320主要客戶包括中美歐印度

德國漢莎航空、印度靛藍航空和英國易捷航空等運營商均表示，將短暫停飛部分飛機執行檢修。哥倫比亞阿維安卡航空則指，檢修影響旗下約100架機隊逾7成，未來10天將出現嚴重混亂，公司已暫停12月8日前出發航班的機票銷售。

全球10大A320系列飛機營運商中有4家是美國主要航空公司：美國航空、達美航空、捷藍航空和聯合航空。中國、歐洲和印度的航空公司也是該機型的主要客戶。