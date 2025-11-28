青尼羅河｜埃塞俄比亞大壩亂放水 埃及批影響中下游安全

埃及指控埃塞俄比亞文藝復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam，GERD）持續亂放水，使埃及和蘇丹面臨安全風險。埃及總統塞西日前警告稱，埃及不會袖手旁觀，埃及的水資源管理系統亦已準備好應對各種情況。

塞西：不會袖手旁觀

埃及灌溉部發表聲明稱，11月1日至20日期間，該大壩每日平均放水量達1.8億立方米，比歷史同期平均增加近80%，導致尼羅河源頭「青尼羅河」（Blue Nile）水流量持續劇烈波動。

青尼羅河流經蘇丹首都喀土穆。 法新社

聲明提供的大壩洩洪數據顯示洩洪管理混亂，9月10日洩洪約4.85億立方米，隨後水位突然不規則上升，於9月27日達到7.8億立方米。9月30日，大壩洩洪量又減至約3.8億立方米，10月8日大壩關閉緊急洩洪道，導致洩洪量驟減至約1.39億立方米。

之後當局以日均1.6億立方米的洩洪量維持至10月20日，10月21日洩洪量又突然增加至將近3億立方米，埃塞俄比亞再次開放緊急洩洪道，此後日均洩洪量連續10天維持在3.2億立方米左右，直到10月31日又關閉緊急洩洪道。

聲明直指這種運行方式不合理，一時為增加蓄水量減少洩洪，一時又突然釋放遠超實際運行所需的水量，並沒按照合理的技術規範逐步洩洪。

埃塞俄比亞在與蘇丹接壤的青尼羅河源頭興建復興大壩。 路透社

埃塞俄比亞在大壩於9月落成兩周後，即無預警單方面洩洪，埃及和蘇丹都受到尼羅河水位上升和洪水的影響。埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）因此表示，面對埃塞俄比亞不負責任的大壩管理態度，並威脅到下游國家的權益，埃及不會袖手旁觀。

由於埃塞俄比亞持續任意洩洪，埃及原本規劃的托西卡洩洪道升級改造工程進度也受影響。埃及已在多個國際場合提出文藝復興大壩的潛在問題。埃及政府認為，尼羅河是一條國際河流，應依照國際法管理，堅持不接受埃塞俄比亞單方面措施。