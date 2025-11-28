Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本北海道知事批准重啟北海道核電廠

更新時間：16:18 2025-11-28 HKT
發佈時間：16:00 2025-11-28 HKT

日本北海道島上唯一的核電廠泊核能發電廠，周五獲得當地知事鈴木直道的關鍵支持，進一步推動該國最北端地區重啟核能發電的計劃。

鈴木直道周五在地方立法議會會議上表示：「我認為使用核能是一個切實可行的選擇。」他的這番話實際上為重啓北海道電力公司泊（Tomari）核電廠3號機組掃清了障礙，儘管正式重啓安排仍需後續跟進。

鈴木表示，該裝置在停產十多年後重新啟動，將有助於降低電價，確保電力供應穩定，並有助減少排放。他還補充說，他計劃聽取當地居民的意見，並前往現場檢查安全措施。

計劃2027重啟3號機組

2011年福島核災後，日本核電產業被迫關閉，一度停滯不前。如今，北海道核電廠的命運備受關注。根據福島事故後的安全規則，日本33座可運作的反應器中僅有三分之一重啟，而每次重啟需獲得當地政府的明確支持。

北海道電力公司正在為核電廠建設必要的安全設施，包括興建一座19米（62英尺）高的海堤。該公司社長齋藤進在3月表示，公司計劃在2027年初重啟3號機組，並在2030年代上半葉重啟該電廠的其他兩台機組。

半導體晶片製造商們也指望北海道工廠能夠為在該縣建設中的工廠提供穩定的綠色電力供應。

北海道唯一一座核電廠

據稱，泊核電廠的復工將對北海道的電價產生重大影響。該電站是北海道電力公司營運的唯一一座核電廠。泊核電廠3號機組於2009年投入運行，是日本最新的核電廠，並於今年7月獲得日本監管機構的復工許可。

上周，日本新潟縣知事花泉英世正式批准東京電力公司重啟柏崎刈羽核電站，該核電站是世界上最大的核電，對於日本而言這是一個具有重大象徵意義的時刻，因為日本正打算重啓核能應用，並尋求大幅減少能源結構中的碳排放。

