Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

不滿女記者提問 特朗普再大罵「愚蠢」

即時國際
更新時間：14:36 2025-11-28 HKT
發佈時間：14:36 2025-11-28 HKT

美國總統特朗普周四因為不滿一名女記者的提問，而斥對方「愚蠢」，是他繼本月較早前他嘲笑一名女記者為「小豬」，並稱另一名女記者是「糟糕的人」後，再被指侮辱女性。

特朗普在他位於佛羅里達州的海湖莊園就美國境內阿富汗人審查問題回答提問時，打斷一名記者說：「妳是笨蛋嗎？妳是個愚蠢的人嗎？」

相關新聞：
特朗普鬧女記者「小豬」捱批 白宮發言人：應欣賞總統坦率

特朗普回應一名女記者提問時，大罵對方愚蠢。法新社
特朗普回應一名女記者提問時，大罵對方愚蠢。法新社
特朗普舉起一張照片時，大發雷霆。美聯社
特朗普舉起一張照片時，大發雷霆。美聯社
特朗普舉起一張照片開罵。美聯社
特朗普舉起一張照片開罵。美聯社
特朗普最近接連辱罵女記者。美聯社
特朗普最近接連辱罵女記者。美聯社

2名國民衛軍周三（26日）在白宮附近遭槍擊重傷，其中一人傷重不治。案中嫌犯據報是一名在2021年美軍倉促撤離阿富汗後被帶來美國的阿富汗人。

針對國民兵遇案提問大發雷霆

一名女記者提問，既然特朗普政府中曾有人表示，重新安置的阿富汗人已經過徹底審查，為何他還要歸咎於前任總統拜登。

特朗普厲聲回答，「因為他們放他們進來」，同時舉起一張照片，照片中一架美軍飛機擠滿了在塔利班當局重新掌權時逃離的人們。

特朗普說，他們「和其他數以千計不該在這裡的人一起進來，而妳只是因為愚蠢才問這種問題」。

曾侮辱女記者為小豬

今次已是特朗普最近接連辱罵女記者最新一宗事件。

特朗普周三對一篇關注他年齡和漸顯疲態的《紐約時報》大發雷霆，斥這篇文章的女作者「醜陋」。

本月較早前，特朗普還侮辱一名女記者為「小豬」，並稱另一名女記者是「糟糕的人」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
54分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
5小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前