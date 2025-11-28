不滿女記者提問 特朗普再大罵「愚蠢」

美國總統特朗普周四因為不滿一名女記者的提問，而斥對方「愚蠢」，是他繼本月較早前他嘲笑一名女記者為「小豬」，並稱另一名女記者是「糟糕的人」後，再被指侮辱女性。

特朗普在他位於佛羅里達州的海湖莊園就美國境內阿富汗人審查問題回答提問時，打斷一名記者說：「妳是笨蛋嗎？妳是個愚蠢的人嗎？」

相關新聞：

特朗普鬧女記者「小豬」捱批 白宮發言人：應欣賞總統坦率

特朗普回應一名女記者提問時，大罵對方愚蠢。法新社

特朗普舉起一張照片時，大發雷霆。美聯社

特朗普舉起一張照片開罵。美聯社

特朗普最近接連辱罵女記者。美聯社

2名國民衛軍周三（26日）在白宮附近遭槍擊重傷，其中一人傷重不治。案中嫌犯據報是一名在2021年美軍倉促撤離阿富汗後被帶來美國的阿富汗人。

針對國民兵遇案提問大發雷霆

一名女記者提問，既然特朗普政府中曾有人表示，重新安置的阿富汗人已經過徹底審查，為何他還要歸咎於前任總統拜登。

特朗普厲聲回答，「因為他們放他們進來」，同時舉起一張照片，照片中一架美軍飛機擠滿了在塔利班當局重新掌權時逃離的人們。

特朗普說，他們「和其他數以千計不該在這裡的人一起進來，而妳只是因為愚蠢才問這種問題」。

曾侮辱女記者為小豬

今次已是特朗普最近接連辱罵女記者最新一宗事件。

特朗普周三對一篇關注他年齡和漸顯疲態的《紐約時報》大發雷霆，斥這篇文章的女作者「醜陋」。

本月較早前，特朗普還侮辱一名女記者為「小豬」，並稱另一名女記者是「糟糕的人」。