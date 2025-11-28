特朗普：將展開地面行動 打擊委內瑞拉毒販 馬杜羅：時刻準備衛國

美國總統特朗普周四揚言，美國將「很快」採取地面行動，以打擊委內瑞拉毒品走私活動。最近幾周有關美軍即將採取行動的報道層出不窮，路透社早前引述4名美國官員指，美國準備啟動新一輪與委內瑞拉有關的軍事行動。而委內瑞拉總統馬杜羅則要求空軍保持警惕，時刻準備保衛國家免受外部威脅。

特朗普這番表態，令外界關注美軍當前以加勒比海為主的軍事反毒行動，是否會進一步升級為對委內瑞拉的地面軍事行動。

特朗普警告，將很快開始在陸上阻止毒販。美聯社

美國持續加強在加勒比海的軍事部署，航空母艦 「福特號」戰鬥群已抵達該區，形成大規模的軍事集結。路透社

美軍F/A-18F 大黃蜂超級戰機在福特號上進行飛行訓練。路透社

特朗普威脅向委內瑞拉將展開地面軍事行動。路透社

地面軍事行動一觸即發

特朗普在感恩節向全球美軍發表視像講話時，特朗普感謝空軍第7轟炸隊伍的工作，以威懾委內瑞拉毒品販運者，並表示海上已攔截約85%毒品流入，美國將開始在陸上攔截他們，且會更容易進行。

他表示：「你們大概已注意到，他們現在不太願意透過海上來運送毒品了，我們也將開始在陸上阻止他們。陸地比較容易，很快就會開始。」

美國政府一直在權衡委內瑞拉相關方案以應對委內瑞拉向美國提供非法毒品、導致美國人死亡的行爲，但委內瑞拉總統馬杜羅一直否認與此有關。

美軍海上打擊毒船釀83死

在特朗普宣布即將採取地面行動之前，美軍自9月以來已在加勒比海和太平洋地區，對涉嫌運送毒品的船隻，進行了約21次的軍事打擊，造成約83人死亡。

近幾周，美國持續加強在區內的軍事部署。航空母艦 「福特號」也抵達加勒比海，形成大規模的軍事集結。

儘管目前美軍行動聚焦於反毒，但部署的火力遠遠超過反毒行動所需的規模。美軍高層最近也走訪了加勒比地區的多國領導人。

太陽販毒集團列恐怖組織

美國上周還將委內瑞拉的「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（FTO）。華府表示，該組織由委內瑞拉領導人馬杜羅所掌控。

在被問及政府持續鎖定毒梟的行動時，白宮新聞秘書萊維特本周一告訴記者：「你們可以預期這些打擊行動會持續下去。」

委內瑞拉總統：美捏造戰爭

面對指控，馬杜羅否認與販毒有任何關係，並指控美國正在「捏造」一場針對他的戰爭，要求該國空軍保持警惕，時刻準備保衛國家免受外部威脅。

馬杜羅周四在委內瑞拉空軍成立105周年紀念活動上以錄播視頻形式致詞時說，「如果歷史需要委內瑞拉拿起武器，我們會挺身而出」。

馬杜羅說，過去17個星期以來，美國政府不斷威脅要破壞委內瑞拉、加勒比地區甚至南美洲的和平；但美方「虛假且荒謬」的論點無人相信，各方輿論對此嗤之以鼻，美國挑起的侵略行徑不會嚇倒委內瑞拉。