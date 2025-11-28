英政府收緊政策淨移民大跌69% 主因：以工作學習理由入境人數減

英國國家統計局昨日發布初步數據顯示，截至2025年6月的一年間，英國淨移民人數大幅下降至20.4萬人，跌幅達69%，較前一年減少40餘萬人。主要原因是以工作和學習理由入境的人數減少。這與工黨政府今年推出的一系列收緊移民措施密切相關。

數據顯示，這一數字較上一統計年度（截至2024年6月的一年間）的64.9萬人減少約三分二。淨移民人數的顯著下滑主要源於入境人數的大幅縮減，同期抵英移民約為89.8萬人，較前一年減少40餘萬人，而出境人數變化相對平緩。淨移民指特定時期內移入移民與移出移民之差。這些數據不包括透過備受爭議的非正規途徑抵達的移民。

非歐盟公民減少是核心

從移民構成來看，歐盟公民淨流出趨勢持續，離開英國的歐盟公民比抵達人數多出7萬人。非歐盟國民仍是淨移民主體，但較此前年度已明顯回落。英國國家統計局指出，非歐盟公民工作和學習類入境人數減少，是淨移民下降的核心原因。

與此同時，英國內政部披露的相關數據顯示，截至2025年9月的一年中，共有11.1萬人向英國申請庇護，其中約一半通過小船、卡車藏匿等非法途徑入境。厄立特里亞、阿富汗、伊朗、蘇丹和索馬里是小船抵達者的主要來源國。

英國媒體稱，此次淨移民人數的大幅下降，與英國政府今年推出的一系列移民政策收緊措施密切相關。今年，英國啟動移民政策改革，以對抗極右民粹政黨「改革黨」的強勢崛起，包括將技術工人簽證門檻提高、取銷低技能職位簽證、提高英語要求。

一項壓抑護理人員移民的政策（護理人員是近年主要工作移民），以及一項將技術工人簽證年薪門檻提高至4.17萬鎊（43萬港元）的政策，已於7月生效。此外，針對庇護系統效率低下的問題，英國內政部已啟動改革，計劃設獨立上訴機構替代初審法庭以縮短案件審理，緩解庇護酒店安置壓力。

同時有分析認為，移民政策收緊雖有效降低了移民數量，但也引發爭議，英國商界擔憂此舉可能加劇養老護理、餐飲服務等領域的勞動力短缺，影響公共服務運轉。前約翰遜政府在英國從新冠疫情中復甦之際鼓勵外國工人來英國工作，淨移民人數在截至2023年3月的一年中達到創紀錄的94.4萬，但此後急劇下降。