大埔宏福苑五級火｜國際關注香港災情 高市、普京等多國領導人表慰問

即時國際
更新時間：14:39 2025-11-28 HKT
發佈時間：14:04 2025-11-28 HKT

本港大埔宏福苑於周三（26日）發生毀滅性五級大火，至今造成至少94人死亡，震驚全港。隨着傷亡人數持續上升，國際間亦有多國政府高層與外交機構發出聲明表達哀悼或向直接向國家主席習近平表示慰問，當中包括俄羅斯總統普京、南韓總統李在明、日本首相高市早苗、英國外交、聯邦暨發展事務部與澳洲總理署。

根據塔斯社當地周四（27日）報道，俄羅斯總統普京就大埔宏福苑火災向中國國家主席習近平表達了慰問。

歐洲方面，英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）在社交平台發文表示，大埔發生的駭人火災令人「痛心疾首」，並代表英國，向所有受災家庭與香港市民致以最深切慰問。英國駐港總領事館亦在社交媒體發聲，強調「在這個艱難時刻，我們與香港市民同在」，並向所有參與救援行動的人員致以崇高敬意。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在記者會上回應時稱，這場災難是一場「人間悲劇」，並對罹難者家屬、仍在搜尋失去親人的人，以及所有受影響的香港市民，表達「最深切的慰問」。他強調，今天所有澳洲人的心都與正經歷艱難時刻的香港人民同在。

據共同社，日本首相高市早苗發表了慰問。高市稱，「得悉發生大規模火災，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達哀悼，向所有受影響的市民致以由衷的關懷與問候。」

韓聯社報道，南韓總統李在明28日在個人Facebook上用韓文、英文和中文發表貼文，就香港大埔居民樓火災事故表示哀悼。李在明表示，謹為此次事故的遇難者祈福，祈願逝者安息，並向其家屬致以誠摯慰問。以團結之心，祝願香港早日恢復重建。他還表示，向在現場全力奮戰的數百名消防救護人員和志願者致以崇高敬意。再次衷心祈願受傷者早日康復、失聯者平安歸來。

