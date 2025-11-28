Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Daiso店內屁孩狂奔遭提醒 母發飆罵到店員跪地道歉震撼韓網

即時國際
更新時間：00:05 2025-11-28 HKT
發佈時間：00:05 2025-11-28 HKT

位於南韓的一間大創百貨（Daiso）發生一宗糾紛，震撼韓網！一名店員因提醒孩子亂跑「很危險」，孩子母親竟當場破口大罵，嚇得這位店員甚至跪地道歉，其他顧客也嚇得目瞪口呆。畫面在網上瘋傳，網民熱議「顧客是否過度欺凌店員」，發布影片的人直斥罵人那位母親是「民弊」（人民公害）。

綜合韓網消息，事發於11月21日，現場是全羅南道順天市一間大創門市。一名女子帶着小孩子逛店，期間孩子在店裏靠近出入口位置奔跑。拍片者透露，店員只是擔心小朋友，上前提醒「這樣跑很危險喔」，沒想到孩子母親立刻爆怒，對着店員大吼。

現場影片顯示，店員低頭下跪，並雙手合十道歉，低聲下氣說明：「這裏真的很危險⋯⋯」該名母親毫不收斂，反嗆：「我剛剛已經制止小孩了！管教是媽媽的工作，店員算什麼？要孩子往這往那⋯⋯」她更怒罵店員：「做好你的工作吧！幹嘛一直盯着寶寶看！」

旁邊的顧客也看不下去，對罵人女子：「請你別再這樣了。」有自稱目擊者的網友說當下孩子確實在店內狂跑，但店員只是善意提醒，沒想到會被罵到跪下，「真的太誇張」。

事件在韓國惹起公憤，大批網友湧入大創客服留言，要求懲處無理顧客、保障第一線勞工。大創表示已讓涉事店員放有薪假、安排心理諮商，若店員想提告求償也將協助法律程序。大創總部則強調，客服聲明非正式立場，但公司確實把「員工保護」列為最高優先。

