教宗良十四世上任後首次外訪 赴土耳其將晤埃爾多安

天主教教宗良十四世（Pope Leo）27日展開5月上任以來的首次外訪行程，首站先訪問土耳其，預料將呼籲中東和平，並敦促長期分裂的基督信仰教會團結。在前往安卡拉的途中，教宗總結此行的信息時說：「儘管存在差異，儘管宗教信仰不同，儘管信仰不同，所有男女，都可以真正成為兄弟姐妹。」

路透社報道，這位美國籍教宗選擇以主要為穆斯林人口的土耳其作為首次外訪的目的地，將參與具有里程碑意義的尼西亞大公會議（First Council of Nicaea）1700周年紀念活動。

相關新聞：教宗致電美太空人艾德林 紀念人類首次登月56周年

良十四世將在土耳其逗留3天，行程包括參觀藍色清真寺，與其他宗教領袖舉行會晤以顯示進行宗教間對話的意願，也會與土國總統埃爾多安會面及向政治領袖發表談話。前教宗方濟各和本篤十六世都曾到訪藍色清真寺。

相關新聞：教宗會晤荷李活影圈名人 讚揚電影藝術啟發人心

教宗稍後將於30日轉往黎巴嫩訪問，預計關鍵主題是和平。黎巴嫩是中東地區基督徒比例最高的國家。儘管以色列本周較早前空襲貝魯特，教宗並未改變到訪黎巴嫩的計畫。

關注梵蒂岡事務的意大利學者法喬利（Massimo Faggioli）說，這是一趟非常重要的外訪行程，「因為我們對良十四世的地緣政治觀點所知不多，這是他首次有機會闡明看法」。