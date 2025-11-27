Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

外國遊客訪美國家公園增繳780元

更新時間：09:15 2025-11-27 HKT
特朗普政府宣布，從明年起，外國遊客前往美國11個最熱門國家公園遊覽，包括大峽谷、黃石公園等，將須支付100美元(約780港元)附加費。同時，非美國居民購買國家公園年票的價格將調漲至250美元(近1950港元)。

負責營運這些知名國家公園的美內政部發表公告稱，正對國家公園通行系統進行「數十年來最重大的現代化改革」，推出全新的國家公園門票電子版、新的年票設計、擴大電單車通行權限，並制訂「美國優先」的門票定價政策，把美國家庭的利益放在首位。

根據新政策，自明年1月1日起，美國居民的國家公園年票價格仍為80美元，而非居民的年票價格則上漲至250美元。沒有年票的非居民除需支付標準門票費外，還需額外支付每人100美元的附加費，才能進入11個遊客最多的美國國家公園，包括黃石公園、大峽谷、優勝美地等。

內政部長伯古姆說，這些政策確保納稅人能續享受價格合理的遊覽服務，同時「國際遊客也能為維護和改善我們的公園貢獻其應有份額」。

國家公園長期被視為美國旅遊瑰寶，根據家公園管理局數據，63個官方指定的國家公園每年接待數億遊客，去年遊客接近3.32億人次。
 

