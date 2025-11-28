泰南水災增至82死 12府逾300萬人受災 航母加入救援

泰國南部連日遭遇暴雨引發水災，已𡭎致最少82人死亡。洪水影響南部12個府，高達100萬戶家庭和300多萬人受災，其中合艾所在的宋卡府災情最為嚴重。而重災區合艾的暴雨被指是「300年一遇」，軍方透過軍機和卡車將橡皮艇、醫療物資送至當地，泰國唯一一艘航空母艦也加入救援行動。

泰國政府本周二（25日）宣布宋卡府進入緊急狀態，安排運輸機及軍方車輛向災區運送物資，並設立捐贈中心接受社會捐款。

宋卡府災情最為嚴重，大片地區遭洪水淹沒。美聯社

救援人員從合艾一家酒店協助一名遊客疏散。路透社

直升機協助運送合艾的病人到醫院。路透社

向災民發放1萬份糧食

總理府發言人說，洪水應急處理中心向無法撤離的災區民眾發放大約1萬份糧食，救援隊正在展開清理災區道路等工作。

南部洪水目前已有漸退跡象，當局持續進行疏散工作。由於電訊網絡中斷，救援隊伍現時依靠衛星網絡通訊。

泰國警方表示，正在協助約1000名滯留的外國人，包括馬來西亞人和新加坡人，已將他們轉送到臨時庇護中心。

這場始於上周末的洪水淹沒了那空是貪瑪叻府、博他崙府、宋卡府、董里府、沙敦府、北大年府和也拉府大片地區。

宋卡府死亡人數由6人激增至55人

許多府的洪水雖然已經消退，但包括北大年府和那空是貪瑪叻府在內的一些地區的水位仍然很高。

政府發言人昂卡薩庫爾基亞特在曼谷舉行的新聞發布會上表示，宋卡府與洪水相關的死亡人數周四從6人激增至55人，令泰國7個府的總死亡人數至少達到82人。

災區水電中斷 數千人受困

影片畫面顯示，合艾的水位下降，但城市各處仍遭受嚴重破壞。洪水造成嚴重混亂，數千人受困。許多地區的電力和供水中斷，通訊線路也中斷。

公共衛生部稱，已設立8家野戰醫院支援合艾醫院，該醫院仍無法滿載運作。 衞生部表示，周四有20名重症病人被空運至其他地區，並向醫護人員和其餘病人運送了額外的食物。