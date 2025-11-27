英國預算案猛加稅｜年籌2680億減赤 92萬人跌入更高入息稅網

英國財政大臣李韻晴昨日向國會發表預算案，公布一系列加稅措施去填補財政黑洞，包括開徵新的豪宅稅，以及提高股息稅及博彩稅等。個人入息稅起徵點也被凍結，被形容為「隱形加稅」，隨着加薪，新增92萬人跌入此稅網。據英國預算監督機構稱，這些措施預計到2029/30財年可實現每年帶來261億英鎊（逾2680億港元）稅收。

增豪宅股息博彩稅

英國預算責任辦公室（OBR）昨日在李韻晴發表預算案前，意外地在其網站上發布了預算展望。隨後，該機構就此「技術錯誤」致歉。李韻晴在國會發表預算聲明時稱，對OBR此舉深感失望。預算案稱，英國將凍結個人入息稅起徵點，直至2030/31財年。預計此舉將在2029/30財年增加76億鎊的稅收。英國目前個人入息稅起徵為年收入12570英鎊。凍結入息稅起徵點被形容為「隱形加稅」措施。隨着民眾加薪，將增加約92萬人需要繳納高出40%的入息稅率。

公共財政黑洞料達200億鎊

此外，根據預算案中提出要徵收的豪宅稅，從2028年4月起，價值超過200萬鎊的房產業主將需繳納一項年度附加費，該費用將附加在現有的市政稅之上。附加費將分為4個價格等級，從價值介乎200萬至250萬鎊的房產(徵稅2500鎊，即2.57萬港元 )，到價值500萬鎊或以上的房產徵7500鎊(7.7萬)不等。所有附加費每年均按消費物價指數（CPI）調整。預計這項措施將在2029至2030年度帶來4億鎊收入。有關收入將上繳中央政府。英國的公共財政黑洞估計達200億鎊。

股息稅率將提高2個百分點

預算案又表示，英國將繼續凍結燃油稅率。但一項針對電動車和油電混合動力車的新收費政策將於2028年4月生效，預計該項基於里程的措施將帶來14億英鎊稅收。據稱，由於向電動車轉型，預計到2050年燃油稅收入將損失相當於GDP0.6%的金額，新稅項旨在彌補該損失的約四分之一。其收費標準將訂於目前汽油車燃油稅率的五成左右。

英政府並擬將股息稅率提高2個百分點。從明年4月起，股息稅率將提高。基本稅率將提高至10.75%，而較高稅階納稅人的股息稅率則提高至 35.75%。李韻晴還計劃提高對英國博彩業的稅收，此舉預計將在2029-30財年為政府增加約11億英鎊的收入。

英國預算監督機構昨日稱，英國經濟預計今年實現超出預期的經濟增長，但2026年至2029年間的增長速度可能低於先前預期。OBR報告指，今年GDP增長率預計達到1.5%，高於3月公布的1%預期數字，但預計2026年至2029年間的GDP增長率恐低於先前預期。明年GPD增長料放緩至1.4%，2027年至2029年間的增長率預計將減至1.5%。

