美2名國民警衛軍白宮附近遭槍擊 疑犯為阿富汗公民已落網

美國兩名來自西維吉尼亞州的國民警衛隊成員在白宮附近遭到槍擊，美國聯邦調查局長巴特爾表示，2人遭到「可怕的暴力攻擊」，目前傷勢危急。美國警方說，嫌疑人已被逮捕、是29歲的阿富汗公民拉赫曼努拉·拉坎瓦爾，他於2021年進入美國。美國國防部長赫格塞思表示，美總統特朗普（Donald Trump）已下令向華盛頓特區增派500名士兵國民警衛軍進駐華府，確保美國首都安全。

特朗普加派500人進駐

西維吉尼亞州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）稍早在X平台發文表示，在白宮附近遭到槍擊的2名國民警衛軍不治。但他隨後發文改口說，目前收到關於這2名國民警衛軍狀況的消息「相互矛盾」，等到獲得更完整的資訊後，將提供更新訊息。

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）下午在事發現場附近舉行記者會表示，2名英勇的國民警衛軍遭到「可怕的暴力攻擊」，兩人目前情況危急；政府將結合聯邦、州與地方所有執法力量，確保找出加害者並將其繩之以法。

法新社引述華盛頓市長穆裡爾·鮑澤（Muriel Bowser）稱，這是一宗「有預謀的槍擊事件」，她說：「該槍手已被拘留。」

美聯社引述一名執法人員報道，一名已被拘留的疑犯也中彈受傷，但傷勢據信並未危及生命。另一名官員表示，執法人員正在調閱現場監視器影片，相信疑犯當時在接近國民警衛軍後拔槍。

官員指出，至少有一名國民警衛軍與槍手交火。調查人員正試圖釐清槍手的動機，包括是否因任何特定理由而針對國民警衛軍動手。

新華社引述美媒的報道說，槍擊事件發生時，特朗普位於佛羅里達州的西棕櫚灘。

白宮新聞秘書萊維特說，白宮已處於封鎖狀態。她說：「白宮已經瞭解並積極關注這一悲劇事件。總統已聽取了匯報。」

西維州遵照美國總統特朗普的命令，派遣國民警衛軍進駐美國首都華府。特朗普稱，派國民警衛軍進駐是為了改善首都治安，但據報，美國司法部數據顯示，2024年華府的暴力犯罪率降至30年來最低。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）向媒體表示，今天這宗槍擊事件發生在距離白宮僅幾步之遙的地方，「這是不能容忍的」。「這就是為什麼特朗普總統已要求我，我也將要求陸軍部長與國民警衛軍，向華府增派500名國民警衛軍」。

特朗普8月起在華盛頓特區部署國民警衛軍，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」，還將特區警察局置於聯邦直接控制之下。此舉引發部分民眾不滿，9月曾有數以千計的民眾走上華府街頭抗議，要求特朗普停止在美國首都部署國民警衛軍。

美聯社報道，政府最新數據顯示，目前共有2188名兵力被指派到華府執行聯合特遣部隊任務。